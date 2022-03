WhatsApp wijzigt privacybeleid na Europese boete van 225 miljoen euro

WhatsApp is door een boete van 225 miljoen euro genoodzaakt om het Europese privacybeleid te wijzigen.

In september 2021 oordeelde de Ierse privacy-autoriteit dat WhatsApp onvoldoende toelicht hoe consumentengegevens worden verwerkt. WhatsApp ontving een boete van 225 miljoen euro en kreeg de opdracht om het privacybeleid te wijzigen.

De wijziging is deze week doorgevoerd. WhatsApp “verduidelijkt” en “versterkt” het beleid voor nieuwe gebruikers van WhatsApp. Volgens WhatsApp zijn er geen significante wijzigingen doorgevoerd voor bestaande gebruikers. De manier waarop WhatsApp gegevens verwerkt is ongewijzigd.

WhatsApp beweert geen gegevens te delen met andere organisaties, waaronder moederbedrijf Meta. In de Verenigde Staten wisselt de organisatie data met Facebook uit. In de EU is het strikt verboden.

