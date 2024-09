Google ontloopt Europese boete van 1,5 miljard euro wegens advertentiemodel

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft volgens Europa een monopolie op de online advertentieruimte. De rechtszaak tegen deze praktijken wordt alleen verworpen door een fout onderzoeksproces. Dit scheelt Alphabet een boete van 1,5 miljard euro.

De concrete rechtszaak dateert van enkele jaren geleden. Europa opende toen een rechtszaak tegen Google wegens een vermeende monopoliepostie in de advertentieruimte. Een boete van 1,5 miljard euro werd uiteindelijk uitgesproken in 2019 door de Europese Commissie. Voor de uitspraak baseerde de Commissie zich op een onderzoek waarin de praktijken van AdSense for Search werden onderzocht. Deze functie vult advertentieruimtes op die geplaatst worden naast een zoekbalk van Google op websites die niet van Google zijn.

Fouten in onderzoek

Alphabet ging niet akkoord met de boete en hoeft het bedrag van 1,5 miljard euro nu niet te betalen. Dit oordeelde het Europees Gerecht in Luxemburg op woensdag. Volgens het Gerecht is het onderzoek niet correct uitgevoerd. Volgens het onderzoek konden Google-rivalen de advertentiedienst van Google niet gebruiken.

Europa kan er nog voor kiezen het vonnis opnieuw aan te vechten. De rechtszaak zou in dat geval langs het Hof van Justitie van de Europese Unie passeren. Zo blijkt dat het dus jaren duurt voordat Europa een rechtszaak tegen Big Tech kan afhandelen.

Advertentiemodel meer onder de aandacht

Het advertentiemodel van Google ligt sinds de uitspraak van 2019 echter veel vaker onder vuur. Europa opende al nieuwe rechtszaken tegen de constructie en is van oordeel dat een andere oplossing dan het verkopen van de advertentie-tech er niet zal zijn. Amerika ondersteunt die redenering in recente rechtszaken en bekijkt de opties voor een opsplitsing van Google-diensten. In september werd in Amerika nog een nieuwe rechtszaak geopend om de positie eens goed te bekijken.

