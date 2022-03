CrowdStrike en Cloudflare breiden hun samenwerking uit met de integratie van een zero-trust platform.

De Falcon Zero Trust Assessment-oplossing van CrowdStrike is geïntegreerd in het zero-trust platform van Cloudflare.

Cloudflare Secure Web Gateway en Cloudflare Zero Trust Network Access werden verbonden met Falcon Zero Trust Assessment, een oplossing voor de real-time controle van zero trust security binnen een organisatie. De integratie maakt het voor gezamenlijke klanten mogelijk om de toegang van medewerkers tot applicaties te configureren, ongeacht de locatie waarop een medewerker werkt.

Dreigingsinformatie en telemetrie

Bovendien kunnen gezamenlijke klanten een groter aantal dreigingen herkennen. De CrowdStrike CrowdXDR Alliance is een onderdeel van Cloudflare. Het wereldwijde netwerk van CrowdStrike XDR Alliance biedt een enorme hoeveelheid dreigingsinformatie. Die dreigingsinformatie is per direct beschikbaar voor gezamenlijke klanten.

Tot slot verbetert de integratie de zichtbaarheid van logs. Logs van Cloudflare worden vanaf nu ondersteund door CrowdStrike’s EDR telemetrie-oplossing.

“Elke organisaties moet zijn teams en gebruikers beveiligen”, vertelt Cloudflare CTO John Graham-Cumming. “Het Cloudflare Zero Trust platform levert uitgebreide security voor organisaties van elke grootte. Dankzij de nieuwe integraties kunnen gezamenlijke klanten sneller en makkelijker securityfeatures aanbieden.”

