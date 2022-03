CrowdStrike lanceert Falcon Identity Threat Protection Complete

CrowdStrike introduceert Falcon Identity Threat Protection Complete. De managed securitydienst beschermt organisaties tegen aanvallen via gestolen inloggegevens, ook wel bekend als identity-based attacks.

Falcon Identity Threat Protection Complete is een uitbreiding van Falcon Identity Threat Protection (ITD). De basis is sinds 2020 beschikbaar. ITD maakt het mogelijk om accounts in netwerken en cloudomgevingen te scannen op kwetsbare inloggegevens. Daarnaast monitort ITD domain controllers om verdachte gebruikers te vinden.

ITD creëert inzicht in kwetsbaarheden, maar het is aan de klant om aanvallen te voorkomen. Met de introductie van Falcon Identity Threat Protection Complete neemt CrowdStrike beide taken op zich.

Falcon Identity Threat Protection Complete

Falcon Identity Threat Protection Complete combineert ITD en Falcon Complete, de managed securitydienst van CrowdStrike. ITD werkt hetzelfde als altijd: het systeem monitort de accounts en het gedrag van gebruikers in een organisatie. De nieuwe dienst voegt securityexperts van CrowdStrike toe: zij helpen klanten bij de preventie van aanvallen en reacties op aanvallen.

De experts analyseren de volledige infrastructuur van een klant, stellen maatregelen voor en ondersteunen bij de implementatie. Mocht het fout gaan, dan helpen de experts bij de verdediging tegen een aanval.

Called Falcon Identity Threat Protection Complete is vanaf vandaag beschikbaar. CrowdStrike vergoedt alle schade van inbraken in omgevingen die door de dienst worden beveiligd.

