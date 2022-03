Zscaler breidt securityplatform Zero Trust Exchange (ZTE) uit met drie Zero Trust Network Access-oplossingen. Preventie, detectie en IoT-ondersteuning staan centraal.

Zscaler Zero Trust Exchange (ZTE) maakt het mogelijk om de toegang van medewerkers tot cloudapplicaties te configureren en automatiseren. De oplossing biedt een modern alternatief voor VPN’s en firewalls. Toegang is op detailniveau instelbaar: denk aan het tijdstip van een verbinding, het gedrag van een gebruiker en het gebruikte device.

Zscaler heeft ZTE met drie nieuwe technologieën uitgebreid. De introducties zijn beschikbaar als eenmalige aankoop of onderdeel van een bestaande Zero Private Access-licentie (ZPA).

Nieuw in Zscaler Zero Trust Exchange

Allereerst is er Private App Protection. Deze technologie controleert applicatieverkeer om verdacht verkeer te herkennen en veelvoorkomende aanvallen te stoppen.

Daarnaast introduceert Zscaler Integrated Deception, bestaand uit meerdere lokmiddelen voor het vinden van aanvallers die reeds zijn ingebroken. De middelen integreren in applicaties. Applicaties lijken een aantrekkelijk doelwit, maar verven in werkelijkheid een doelwit op de rug van aanvallers.

Tot slot is er Privileged Remote Access for Industrial IoT and OT systems. Remote Desktop Protocol (RDP) en Secure Shell Protocol (SSH) zijn vanaf nu beschikbaar voor IoT-apparaten en apps. Beide protocollen maken het mogelijk om externe gebruikers veilig op IoT-apparaten en apps toe te staan.