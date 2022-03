F-Secure laat weten met de nieuwe naam WithSecure te komen, waar het zijn enterprise securityoplossingen in onderbrengt. Daarmee komen de producten met bedrijfsfocus los van de consumentgerichte oplossingen.

In februari kondigde F-Secure aan zich op te splitsen in twee afzonderlijke bedrijven. Dit om “de relevantie voor de klant, de focus en de duidelijkheid van het aanbod te vergroten”. F-Secure blijft wel als merk bestaan, maar biedt voortaan securityoplossingen en -diensten voor de consument. WithSecure is op zijn beurt de organisatie met security- en onderzoeksdiensten voor bedrijven.

Co-security

Juhani Hintikka zal WithSecure leiden als CEO. Hij ziet met name meerwaarde in een ‘co-security’-aanpak. Met andere woorden, beveiligingsuitdagingen worden samen aangepakt. “Uiteindelijk zijn alle problemen in de informatiebeveiliging complexiteitsproblemen. Door samen te werken, kunnen we beveiliging niet alleen benaderen als controlemiddel. In plaats daarvan kunnen we technologie en diensten inzetten die in een zakelijke context werken en bewezen resultaten opleveren”, aldus Hintikka.

Volgens de CEO mogen bedrijven die op WithSecure vertrouwen geen ernstig verlies lijden door een cyberaanval. Hiervoor vertrouwt het op een combinatie van menselijke expertise en technologie, om actieve aanvallen tegen te gaan. Het portfolio bestaat uit endpointbescherming, cloud-contentbescherming voor Salesforce, managed detection and response (MDR) en adviesdiensten.

Verder ziet het bedrijf zijn ervaring als een voordeel. “WithSecure heeft een uitgebreid netwerk partners, klanten en de gehele community informatiebeveiligers om de uitdagende en nieuwe bedreigingen vandaag de dag op te lossen met een co-security model.”

Tip: F-Secure en Whalebone bieden beveiliging op DNS-niveau