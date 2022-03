Het Witte Huis heeft bedrijven gewaarschuwd dat Rusland mogelijk cyberaanvallen voorbereidt op belangrijke infrastructuur in de Verenigde Staten.

President Biden stelt dat inlichtingendiensten zien dat Rusland opties onderzoekt voor mogelijke cyberaanvallen. De VS heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor het vermogen van de Russische regering om Amerikaanse bedrijven digitaal aan te vallen.

De aanvallen zouden volgens het Witte Huis een vergelding zijn voor de Amerikaanse sancties tegen Rusland vanwege zijn invasie in Oekraïne.

Toename van kwaadaardige activiteiten

Anne Neuberger, de Deputy National Security Adviser for Cyber and Emerging Technology, dringt erop aan bedrijfssystemen te beveiligen door gebruik te maken van authenticatiemethoden, updates en patches. Ook back-ups maken van data en samenwerking met federale autoriteiten zijn belangrijke stappen.

Volgens Neuberger heeft de regering vorige week vertrouwelijke briefings gehouden met bedrijven op basis van “voorbereidende activiteiten” die de Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekte. De Amerikaanse regering weet echter niet zeker of er een definitieve cyberaanval ophanden is. Volgens Neuberger heeft de VS een toename van kwaadaardige activiteiten gezien.

Hackcampagnes van Rusland

De afgelopen jaren hebben cybercriminelen die banden hebben met Rusland meerdere aanvallen uitgevoerd. Denk aan de ransomware-aanval op Colonial Pipeline in mei, die leidde tot gastekorten aan de oostkust van de VS.