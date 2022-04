Fortinet heeft versie 7.2 van besturingssysteem FortiOS uitgebracht. De nieuwe versie biedt meer security voor de hele netwerkomgeving, tot aan de netwerk-edge.

FortiOS 7.2 voegt meer dan 300 nieuwe features toe. De features moeten ervoor zorgen dat klanten hun hele netwerkomgeving op een centrale manier kunnen beveiligen. Ook moet FortiOS betere prestaties en schaalbaarheid leveren.

De nieuwe functionaliteit belooft bedreigingen te ontdekken en voorkomen in de hele netwerkinfrastructuur van klanten. Het gaat hierbij om het ondersteunen van alle op FortiGuard Security-diensten voor netwerkomgevingen, endpoints en cloudomgevingen. Ook richt de nieuwe versie van FortiOS zich speciaal op het beschermen van hybride omgevingen.

Nieuwe features

FortiGuard Security Services is nu automatisch in Fortinet Security Fabric geïntegreerd en moet in real time geautomatiseerde en gecoördineerde beveiliging bieden. De dienst levert deze real time beveiliging met behulp van AI- en machine learning-modellen op basis van data sets uit de netwerken, endpoints en cloudomgevingen van klanten, onderzoek van onafhankelijke onderzoeksinstituten en samenwerking met andere securityaanbieders.

Ook is een nieuwe inline sandbox aan FortiOS toegevoegd die traditionele sandbox-functionaliteit voor detectie beschikbaar maakt voor real-time preventie. Hiermee kan bekende, maar ook onbekende malware worden gestopt voordat deze kwaad kan doen. Deze preventie heeft een minimale impact op de lopende werkzaamheden en is vooral geschikt voor het tegengaan van ransomware-aanvallen. Verdachte bestanden kunnen hiermee het hele netwerk niet binnenkomen.

Overige functionaliteit

Daarnaast beschikt FortiOS 7.2 over technologie voor het beter beschermen van verschillende segmenten binnen netwerken, met name IoT-devices. Deze bescherming wordt geleverd op basis van de unieke netwerkeigenschappen van bedrijven. Ook kan de functionaliteit een inventarisatie maken van alle uitgerolde devices, pattern matching gebruiken voor het doorvoeren van policies en het oplossen van problemen automatiseren. Alerts geven sneller inzicht in uitbraken van malware en kunnen daar de benodigde acties op uitvoeren.

Verder beschikt FortiOS 7.2 nog over een SoC-as-a-Service-dienst. Deze dienst neemt alle tier-1 analyse voor zijn rekening. Dit biedt SoC-medewerkers binnen bedrijven de kans zich meer op complexere zaken te richten. Een andere toegevoegde feature is de integratie van een intrusion prevention-systeem waarmee bedrijven hun securitywerkzaamheden van aparte hardware naar een next-generation firewall kunnen migreren.

