SentinelOne Singularity XDR behaalt de hoogste analysescore in de MITRE Engenuity ATT&CK Evaluation 2022, een onderzoek naar de effectiviteit van cybersecurityplatforms.

MITRE Engenuity stelt securityvendoren jaarlijks op de proef. ’s Werelds grootste platformen worden getoetst op relevante dreigingen. MITRE Engenuity meet en presteert de reactie van het platform. De resultaten van de ATT&CK Evaluation 2022 zijn bekend. SentinelOne behaalde de hoogste analysescore voor het derde jaar op rij.

Platformen met hoge analysescores hebben twee kenmerken. Dreigingen worden herkend en aangevuld met behulpzame informatie. Daarmee is topscoorder Singularity XDR niet alleen nauwkeurig, maar inzichtrijk. De oplossing won het van 29 andere platformen, waaronder producten van Microsoft, Cisco en Check Point.

ATT&CK Evaluation 2022

De toetsing wordt elk jaar gebaseerd op een of meerdere nieuwe dreigingen. MITRE Engenuity kiest de dreigingen op basis van complexiteit en relevantie voor de markt. Tijdens de meest recente editie werden de platformen getoetst op Wizard Spider en Sandworm.

Wizard Spider is een ransomwaregroep. De cybercriminelen richten zich sinds 2018 op diverse organisaties, waaronder corporates en ziekenhuizen. De aanvalsmethodes zijn redelijk goed bekend, waardoor MITRE Engenuity een realistische simulatie kon uitvoeren.

Sandworm is een misdaadgroep. De cybercriminelen hacken niet om geld te verdienen, maar de openbare orde te verstoren. Sandworm kwam in 2015 op de radar na een reeks aanvallen op Oekraïense energieleveranciers. De groep is verantwoordelijk voor de beruchte NotPetya-aanvallen.

MITRE Engenuity gebruikte APT29, Carbanak en FIN7 voor de twee vorige ATT&CK Evaluations. In elk jaar behaalde SentinelOne Singularity XDR de hoogste analysescore.

SentinelOne Singularity XDR

“100 procent preventie, 100 procent detectie en de hoogste analytische dekking bevestigt ons vermogen om autonome beveiliging te bieden”, reageert zegt Raj Rajamani, Chief Product Officer bij SentinelOne. “In het huidige landschap is het enorm belangrijk om aanvallers een stap voor te blijven en dreigingen in real-time aan te pakken. Preventieve oplossingen zijn curciaal.”

