Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven stelt niet goed voorbereid te zijn op een cyberaanval. Managers liggen daar dan ook wel eens wakker over.

Dat blijkt uit onderzoek van KPN. Bedrijven voelen zich geremd in het gebruik van nieuwe technologie voor het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. De inzet van nieuwe technologie in het Nederlandse bedrijfsleven stagneert. Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan minder snel nieuwe technologie te implementeren en heeft moeite het tempo van de technologische ontwikkelingen bij te houden.

Dit in tegenstelling tot te de bereidheid voor een digitale transitie die volgens het onderzoek wel hoog op de agenda staat. Vaak willen bedrijven nieuwe technologie implementeren voor het efficiënter inrichten van productieprocessen, het bieden van meer service en het veranderen van het bedrijfsmodel. Ook beseffen veel bedrijven dat een digitale transitie en een ‘digital first’-strategie kan helpen bij het veiligstellen van de continuïteit.

Securityuitdagingen groot probleem

Veel bedrijven worden geremd in hun transitie doordat zij zich zorgen maken over de diverse security-uitdagingen die op hen afkomen. Denk daarbij aan mogelijke inbreuken en gebrek aan kennis over cybersecurity.

Wel nemen de meeste mkb-bedrijven maatregelen. Slechts 3 procent van de ondervraagde bedrijven doet helemaal niets. De genomen maatregelen lopen per bedrijf uiteen, maar zijn nog wel voor verbetering vatbaar. De meest genomen maatregel is het regelmatig veranderen van inloggegevens, gevolgd door het continu updaten van de software en het medewerkers laten volgen van security-awareness/anti-phishing-trainingen.

Gebrek aan personeel

Een andere uitdaging die de digitale transitie van Nederlandse bedrijven remt, is het gebrek aan goed gekwalificeerd personeel, zo stelt het KPN-onderzoek. Het vinden van voldoende mensen met de benodigde kennis en kunde vormt voor een groeiend aantal bedrijven een uitdaging.

