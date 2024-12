Weerstand, de verborgen kracht die digitale transformatie tegenhoudt

Organisaties staan onder grote druk om zich aan te passen en te veranderen in hetzelfde tempo als technologische verandering. Om concurrerend te blijven moeten ze verouderde systemen moderniseren, naar de cloud migreren en nieuwe beveiligingsarchitecturen zoals zero trust implementeren. Maar voor échte transformatie moeten organisaties allerlei obstakels overwinnen, waaronder te complexe infrastructuren, beperkte resources en een diepgewortelde, natuurlijke, menselijke weerstand tegen verandering.

We zien nu al dat organisaties die niet transformeren een veel groter risico lopen om achterop te raken. Door niet te moderniseren, brengen organisaties niet alleen zichzelf in gevaar, maar missen ze ook efficiëntie en profiteren ze niet van kostenbesparingen. Traagheid is immers de vijand van vooruitgang: een verborgen kracht die organisaties moeten doorbreken.

De uitdaging van weerstand die organisaties ervaren wanneer ze proberen hun technologische infrastructuur te moderniseren is echter niet alleen technisch. Het zit diepgeworteld in de organisatorische psychologie en bedrijfsprocessen die in de loop van tientallen jaren onveranderd zijn gebleven. Tegenwoordig worstelen veel IT-leiders met organisatorische weerstand die elke stap vooruit tegen lijkt te werken.

Deze weerstand is er op verschillende manieren: van budgetbeperkingen en de toewijzing van resources tot een tekort aan vaardigheden en, misschien wel het belangrijkste, het vertrouwen in verouderde systemen. Het gewicht van deze krachten zorgt ervoor dat organisaties blijven vasthouden aan hun verouderde infrastructuur, zelfs wanneer het digitale landschap om hen heen snel verandert.

Een grote stap

In 2018 voorspelden analisten dat 60% van de organisaties in 2021 zero trust zou omarmen. De realiteit is dat toen slechts 10% de overstap had gemaakt. Dit roept een belangrijke vraag op: waarom aarzelen organisaties zo om nieuwe technologieën te omarmen die aantoonbaar beter, veiliger, bruikbaarder, minder complex en goedkoper zijn?

Zie zero trust-transformatie als een raket die probeert te ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde. De drang van de organisatie naar verandering is de drijfveer en complexiteit is als de zwaartekracht die het tegenhoudt. Verouderde technologie – opgebouwd door jarenlang nieuwe hardwareoplossingen toe te voegen zonder de oude te verwijderen – voegt enorm veel gewicht en complexiteit toe aan deze reis. Verouderde technologie is niet alleen een last, het houdt vooruitgang ook actief tegen.

Weerstand tegen verandering

Een van de belangrijkste bijdragers aan deze weerstand is de mentaliteit van ‘if it ain’t broke, don’t fix it’. Traditionele netwerkbeveiligingsbenaderingen, zoals firewalls en het ‘castle-and-moat’-model, hebben organisaties decennialang goed geholpen. Dit comfort met het vertrouwde is echter een last geworden in een tijdperk waarin applicaties sneller dan ooit naar de cloud worden verplaatst. Analisten voorspellen dat 70% van de applicaties in 2025 cloudgebaseerd zal zijn, en dat dit in 2026 zal stijgen tot 85%. Toch blijven veel organisaties oude beveiligingsideeën toepassen en firewalls virtualiseren en naar de cloud verplaatsen, in plaats van echte transformatie te omarmen.

De complexiteit van ons huidige beveiligingslandschap is enorm. Een gemiddelde organisatie onderhoudt ongeveer 50 verschillende beveiligingsproducten – een perfect voorbeeld van complexiteit in beveiliging. Verouderde infrastructuur is de vijand van transformatie geworden. Organisaties zijn vaak zo geobsedeerd door het onderhouden van hun bestaande complexe omgevingen dat ze niet de bandbreedte hebben om een stap terug te doen en zich af te vragen of al die systemen wel nodig zijn. Ze zitten vast in een vicieuze cirkel. Deze uitdaging wordt verergerd door point-oplossingen in silo’s, een tekort aan resources en vaardigheden en verouderde hub-and-spoke architecturen die niet geschikt zijn voor de huidige cloud-first-wereld.

Vind de change agents in jouw bedrijf

Organisaties kijken op verschillende manieren naar verandering. Sommige, bekend als early adopters, omarmen nieuwe technologie gretig. Anderen nemen een afwachtende houding aan, terwijl een laatste groep, de achterblijvers, de neiging heeft om verandering tot het bittere einde te weerstaan. De sleutel tot succesvolle transformatie is niet per se het bereiken van een universele buy-in. De sleutel is de juiste mensen identificeren en hen machtigen die verandering aan te jagen.

Deze change agents komen vaak uit onverwachte hoeken. Hoewel rollen als cloudarchitecten, innovatie-leiders en Chief Digital Officers logische kandidaten zijn, kan transformationeel leiderschap van elke afdeling komen. Het is essentieel om individuen te vinden met geloofwaardigheid en ervaring, die coalities kunnen bouwen over organisatorische grenzen heen.

Om los te komen van de greep van weerstand, moeten organisaties hun aanpak heroverwegen. Ten eerste door een team van ‘change agents’ op te bouwen die dienen als katalysatoren voor transformatie. Ten tweede door expliciet te focussen op het verminderen van complexiteit en niet alleen op het toevoegen van nieuwe mogelijkheden.

Weerstand overwinnen

Om vooruit te komen moeten organisaties herbruikbare, transformeerbare platforms ontwikkelen die prioriteit geven aan eenvoud boven feature bloat. Door zich te richten op kernbehoeften in plaats van op edge cases, kunnen organisaties het gewicht van verouderde systemen afwerpen en de implementatie van moderne architecturen versnellen. Hoewel het belangrijk is om te erkennen dat het in het begin lastig kan zijn om nieuwe systemen onder de knie te krijgen, zijn ze wel in staat bewegende onderdelen in de omgeving naadloos te integreren. Dit vereenvoudigt het hele proces en levert onmiddellijk positieve resultaten op.

Hoewel weerstand tegen verandering iets natuurlijks is, mag het niet het transformatieproces in de weg zitten. Alleen organisaties die flexibel genoeg zijn om verandering te omarmen, zullen succesvol zijn in de toekomst. Succes vereist meer dan alleen technische expertise – het vereist culture transformatie, strategische visie en toewijding aan vereenvoudiging. Organisaties die succesvol transformeren, zullen merken dat ze niet alleen de snelle veranderingen in de wereld bij kunnen benen, maar hierbij ook voorop lopen. De vraag is niet óf je moet transformeren, maar hoe snel je momentum kan creëren om los te komen van de aantrekkingskracht van het verleden, waardoor je sneller kunt schakelen naar een wendbaardere, veiligere en efficiëntere toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Zscaler. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.