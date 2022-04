Door drie recente aanvallen op Europese windenergiebedrijven is er vrees dat er vanuit Rusland actie ondernomen wordt om de sector te verstoren. Windenergie zou Europa minder afhankelijk kunnen maken van olie en gas uit Rusland.

De gehackte bedrijven hebben de aanvallen niet officieel toegeschreven aan een specifieke criminele bende of natie. Rusland heeft voortdurend ontkend cyberaanvallen te hebben uitgevoerd. Volgens Christoph Zipf, een woordvoerder van brancheorganisatie WindEurope, wijst de timing van de aanvallen echter op mogelijke banden met aanhangers van de Russische invasie in Oekraïne.

Duitse bedrijven aangevallen

Volgens securityexperts zijn zware aanvallen op industriële machines zeldzaam en vereisen ze veel voorbereiding. Alle drie aangevallen bedrijven bevinden zich in Duitsland. In april werd het Duitse Windtechnik AG, een bedrijf gespecialiseerd in het onderhoud van windturbines, gehackt. Het bedrijf meldde dat de hack de afstandsbedieningssystemen voor ongeveer 2.000 windturbines in Duitsland bijna een dag buiten werking stelde.

Nordex SE, een bouwer van turbines, verklaarde op 31 maart dat het een inbreuk op de beveiliging had ontdekt. De aanval zette het ertoe aan het informatietechnologiesystemen stil te leggen. Conti, een ransomware-bende die sympathie heeft betuigd aan de Russische regering, eiste eerder deze maand de verantwoordelijkheid op.

Meer aanvallen verwacht

Enercon GmbH, een fabrikant van turbines, zei dat het “bijkomende schade” ondervond van een hack op een satellietbedrijf in februari. De hack vond bijna op hetzelfde moment plaats als de Russische inval in Oekraïne. De aanval schakelde de afstandsbediening van 5.800 windturbines van Enercon uit, hoewel ze in de automatische modus bleven werken.

Matthias Brandt, hoofd van Deutsche Windtechnik, zei dat er strengere IT-beveiligingsnormen nodig zijn om het bedrijf, dat ongeveer 2.000 werknemers telt, te beschermen omdat de opkomende hernieuwbare-energie-industrie een belangrijker doelwit voor hackers zal worden. Brandt zei dat de situatie in Rusland en Oekraïne aantoont dat hernieuwbare energiebronnen uiteindelijk olie en gas zullen vervangen.

