Na een stemming om Rusland aan te wijzen als staatssponsor van terrorisme ging de website van het Europees Parlement instantie plat.

De website van het Europees Parlement is op woensdag enkele uren offline gehaald door een DDoS-aanval. De aanval kwam kort nadat het parlement stemde om Rusland aan te wijzen als staatssponsor van terrorisme. Na een storing van ongeveer twee uur was de website weer bereikbaar.

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, bevestigde de aanval op Twitter. “Het Europees Parlement ligt onder een geraffineerde cyberaanval”, schreef ze. “Een pro-Kremlin groep heeft verantwoordelijkheid opgeëist. Onze IT-experts beschermen onze systemen. Dit, nadat we Rusland hebben uitgeroepen tot staatssponsor van terrorisme.”

‘Ernstige schending van mensenrechten’

Het parlement veroordeelde de Russische regering in een niet-bindende verklaring. “De opzettelijke aanvallen en wreedheden van de Russische Federatie tegen de burgerbevolking van Oekraïne, de vernietiging van civiele infrastructuur en andere ernstige schendingen van mensenrechten komen neer op terreur- en oorlogsmisdaden tegen de Oekraïense bevolking.”

Het voorstel om Rusland aan te merken als staatssponsor van terrorisme werd aangenomen met 494 stemmen voor en 58 stemmen tegen. 44 parlementariërs hielden hun stem in. Jaume Duch, hoofdwoordvoerder van het Europees Parlement, verklaarde in een tweet dat de storing te wijten was aan “veel extern netwerkverkeer”, maar noemde geen mogelijke dader.

Verdachte

Volgens een artikel van Ars Technica verwees voorzitter Metsola naar Killnet, een pro-Kremlin hackgroep. Volgens Google heeft de groep banden met het het Russische leger. Killnet werd actief aan het begin van de Russische aanval op Oekraïne en claimde verantwoordelijkheid voor DDoS-aanvallen in landen die steun betuigen aan Oekraïners.

Doelwitten waren onder meer politiediensten, luchthavens en overheden in Litouwen, Duitsland, Italië, Roemenië, Noorwegen en de Verenigde Staten. Metsola zei dat de DDoS-aanvallen op het Europees Parlement “geraffineerd” waren, maar gaf geen details over de middelen en methoden van de hackers. “#SlavaUkraini”, besloot ze, verwijzend naar de slogan ‘glorie aan Oekraïne’.