Microsoft heeft zijn securityoplossing Microsoft Defender for Business als standalone versie uitgebracht. Vooral kleinere bedrijven hoeven daardoor niet meer de recent uitgebrachte duurdere Microsoft 365 Business Premium-bundel aan te schaffen.

De nieuwe versie van de securityoplossing biedt volgens Microsoft vooral mkb’ers dezelfde bescherming tegen cyberaanvallen die grote bedrijven hebben. Niet alleen is deze security van een hogere standaard, maar ook makkelijker te implementeren.

Functionaliteit

Microsoft Defender for Business biedt mkb’ers een versimpelde uitrol- en beheermogelijkheden, de laatste antivirusbescherming en endpoint-detectie- en responsemogelijkheden voor geavanceerde aanvallen. Dit laatste met behulp van op gedrag gebaseerde monitoring.

Daarnaast kunnen mkb’ers met de oplossing geautomatiseerde onderzoeken en oplossingen uitvoeren om snel op bedreigingen te reageren. Ook komt de oplossing met proactief threat- en vulnerability management voor het ontdekken en oplossen van kwetsbaarheden en verkeerde configuraties in software.

Andere features zijn integratie met Microsoft 365 Lighthouse met Microsoft Defender for Business for IT service providers. Ondersteuning voor server-omgevingen wordt later dit jaar verwacht met behulp van een nog uit te brengen add-on-oplossing.

Licentiekosten

De standalone versie van Microsoft Defender for Business beschermt in totaal tot 300 medewerkers tegen malware, phising en ransomware-aanvallen. De securitytool is geschikt voor meerdere platforms, zoals Windows, macOS, iOS en Android.

