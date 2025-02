Microsoft verwijdert gratis VPN-feature uit MS Defender

Microsoft gaat later in februari de gratis VPN-functie in MS Defender binnen de Microsoft 365 Personal- en Family-abonnementen stopzetten. Dit nadat het bedrijf eerder de prijzen van deze abonnementen heeft verhoogd.

In 2023 heeft Microsoft binnen de Microsoft 365 Personal- en Family-abonnementen, als onderdeel van het pakket, voor consumenten in zijn beveiligingsapplicatie Defender een gratis VPN-functie toegevoegd.

Hoewel deze functie beperkt was, konden op deze manier miljoenen gebruikers een VPN gebruiken zonder daarvoor een apart abonnement af te sluiten.

Stopzetten VPN-functie

Onlangs maakte het bedrijf echter bekend dat aan het eind van deze maand, op 28 februari 2025, de gratis VPN-functie zal worden stopgezet. Microsoft geeft als enige reden voor het uitzetten van deze handige functie, die bijdraagt aan het waarborgen van de privacy, dat het wil investeren in nieuwe gebieden die beter aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Het bedrijf heeft deze beslissing genomen na regelmatig onderzoek naar de effectiviteit van de functies in zijn software, ondanks dat het stelt de veiligheid en privacy van gebruikers altijd voorop te laten staan.

Prijsverhoging Microsoft 365

Het verdwijnen van de VPN-functie komt op een moeilijk moment voor gebruikers van de consumentenedities van Microsoft 365. Onlangs verhoogde Microsoft al de prijzen van deze abonnementen met drie dollar. Dit was de eerste prijsverhoging voor Microsoft 365 in tien jaar. Wel krijgen gebruikers met deze abonnementen nu standaard Copilot meegeleverd.

