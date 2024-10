Odido Business lanceert Microsoft Teams Phone Mobile als enige in Nederland

Odido Business lanceert als zevende telecombedrijf ter wereld Microsoft Teams Phone Mobile. De oplossing is het resultaat van drie jaar intensief samenwerken met Microsoft, dat zeer selectief is geweest met de uitrol van deze Teams-dienst.

“Odido staat bekend om het beste netwerk in Nederland,” aldus Vandana Thomas, Head of Product Teams Phone Mobile bij Microsoft. “Teams Phone Mobile is onze poging om de mobiele wereld te bedrijven en naar de cloud te brengen.”

Weinig werk, hetzelfde nummer

Wie de dienst afneemt bij Odido Business, hoeft daar verrassend weinig werk voor te verrichten. Bestaande SIM’s van de telco blijven bruikbaar, tevens de telefoonnummers. Concreet kan er dus gebeld worden op Teams-apps en via het mobiele netwerk, via hetzelfde nummer. De callgeschiedenis vermengt zelfs tussen reguliere Teams-meetings en Teams Phone Mobile-gesprekken. Echter valt het eigen nummer gewoon af te schermen, zodat niet iedere deelnemer aan een call gelijk je later nog kan bellen.

Onderhuids verandert er echter veel. “Het mobiele netwerk en en dat van Teams zijn backups van elkaar,” vertelt Thomas. Dat wapenfeit verraadt waarom niet elke operator zomaar Teams Phone Mobile kan aanbieden. De eis is om dubbele dekking te geven, ook op het gebied van security. Zo werken de bestaande beschermingsmiddelen van Odido Business (bijv. blokkades van scam-calls) samen met die binnen Teams. Het doel is om voor de eindgebruiker zo min mogelijk gedragsveranderingen te eisen, maar achter de schermen meer te bieden dan voorheen.

De connectie gaat dieper: het wordt mogelijk om een regulier telefoongesprek te “upliften” naar een Teams-call. Het voordeel is dat Microsoft’s Copilot dan aanschuift, bijvoorbeeld om te notuleren. Het zal op den duur ook mogelijk zijn om een Copilot “in te laten bellen” alsof de AI-tool een reguliere deelnemer in een telefoongesprek is.

Dat Odido Business deze dienst nu in Nederland levert, is een unicum. In Europa is enkel Swisscom eveneens door Microsoft toegelaten. De techreus is dus al jaren aan de slag geweest met Teams Phone Mobile, waardoor het in een volwassen staat in Nederland arriveert.

Het levert volgens Thomas een hoge ROI op van 143 procent. Microsoft heeft al een aantal ideale use-cases in gedachte. Zo past Teams Phone Mobile bij gebruikers die veel buiten kantoor zijn, customer service-agents en werknemers in de automotive-sector. Wie Teams Phone Mobile adopteert, blijkt vijf keer meer minutes-of-use te bereiken dan met een regulier telefoonnummer.

Enige partij

De samenwerking tussen Odido Business en Microsoft loopt al drie jaar, vertelt Sem Verbocht, Senior Product Manager bij Odido. In 2021 was eerstgenoemde de eerste operator met een integratie tussen Teams en het vaste mobiele nummer. In 2023 volgde een samensmelting met deze nummers en Teams Phone. Nu volgt de stap naar het exclusief aanbieden van Teams Phone Mobile.

Wie al een E5-abonnement afneemt van Microsoft 365 en Odido Business-klant is, kan al direct aan de slag via deze link.

Controle

Het beheer van Teams Phone Mobile is niet anders dan voorheen. Het Teams Admin Center laat IT-beheerders alle compliance en governance regelen. Dankzij end-to-end telemetrie is er ook eenvoudig in te zien wat de behaalde resultaten zijn van klantenservices. Zo laat de data zien wie 15 minuten per call spendeert en wie enorm veel bellers heeft, maar weinig conversie kent. De dienst kan zaken dus kwantificeren waar dat eerder lastiger of niet mogelijk was.

