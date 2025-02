Microsoft blokkeert gratis app om Windows 11 24H2 systeemvereisten te omzeilen 

In oktober vorig jaar schreven media over een nieuwe tool van derden genaamd Flyby11. Die stelt gebruikers in staat om de systeemvereisten van Windows 11 te omzeilen, inclusief voor versie 24H2.

Nu heeft de applicatie een update ontvangen met een Register-aanpassing die Microsoft zelf ooit heeft aangeboden in de officiële Windows 11-installatiehandleiding. Daarnaast bevat de update een verbeterd script dat de stabiliteit van de software moet verhogen.

De ontwikkelaar van Flyby11 waarschuwt echter dat Microsoft Defender de app markeert als een PUA (Potentially Unwanted Application). Oftewel een mogelijk ongewenste applicatie.

Dit is nieuw in Flyby11 1.2

De release-opmerkingen vermelden ten eerste aanpassingen aan Microsofts recente wijzigingen. De app is bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwste CPU- en TPM-beleid van Microsoft. Ten tweede zou sprake zijn van verbeterde stabiliteit. Scripts zijn verfijnd en grondig getest om de app stabieler te maken.

Het is van belang te weten dat Microsoft deze methode officieel niet ondersteunt. Microsoft Defender markeert de app als PUA:Win32/Patcher. Wie wil doorgaan met de upgrade kan de waarschuwing negeren. De ontwikkelaar zal contact opnemen met Microsoft om te controleren of dit een legitieme classificatie is of een false positive.

Slechte reputatie

Volgens de Microsoft Security Intelligence-website verwijst PUA:Win32/Patcher naar een applicatie met een slechte reputatie, die de gebruikerservaring kan beïnvloeden. De tool wordt door sommige antivirusprogramma’s herkend onder verschillende namen. Zoals TR/Spy.23040.293 (Avira), Virus.Win32.Oliga (Ikarus), Troj/Bdoor-AZC (Sophos) en Win32/HackTool.Patcher.T (ESET).

Meestal krijgen ongeautoriseerde tools, zoals activators en patches, dit soort classificaties. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze schadelijk zijn. In het geval van Flyby11 is de waarschuwing waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het de Windows 11-vereisten omzeilt.

Voorzichtigheid geboden

Omdat dit een niet-officiële applicatie is, wordt aanbevolen om het eerst te testen op een virtuele machine (VM) voordat je het op je hoofdcomputer uitvoert. Nu de app door Defender wordt gemarkeerd, is extra voorzichtigheid geboden, hoewel het ontbreken van een digitale handtekening soms ook een reden kan zijn voor een valse waarschuwing.

Flyby11 1.2 is beschikbaar op de officiële GitHub-repository (https://github.com/). Alternatieve methoden zoals Rufus kunnen ook worden gebruikt om Windows 11 te installeren zonder de strenge hardwarevereisten.