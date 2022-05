Kubernetes en het OpenTelemetry Protocol en worden vanaf nu ondersteund door het application security-platform van Datadog.

Datadog ontwikkelt een platform voor het monitoren en beveiligen van cloudapps. De SaaS-oplossing brengt de prestaties en dreigingen van applicaties in kaart. Het platform werd onlangs toegespitst op het OpenTelemetry Protocol en Kubernetes. Datadog onthulde het nieuws op KubeCon 2022.

OpenTelemetry Protocol

Allereerst wordt het OpenTelemetry Protocol (OTLP) vanaf nu ondersteund in de Datadog Agent. OpenTelemetry is een initiatief van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Het project bestaat uit meerdere API’s, SDK’s en tools voor het verzamelen en delen van observability data. De standaarden worden gebruikt door fabrikanten van netwerkapparatuur, aanbieders van observability-platformen en softwareontwikkelaars, waaronder Datadog.

OTLP support in de Datadog Agent heeft twee voordelen. Allereerst wordt het mogelijk om observability data via OTLP in het platform van Datadog beschikbaar te maken. Ten tweede is de agent in staat om OTLP data te verzamelen en elders aan te leveren, bijvoorbeeld een observability-platform.

Kubernetes

Daarnaast lanceert Datadog meerdere updates voor het monitoren van Kubernetes-omgeving. De nieuwe Datadog Operator for Kubernetes, Amazon EKS Blueprints add-on en Helm-integratie helpen bij het uitrollen van de Datadog Agent in Kubernetes. Na de uitrol verzamelt de agent data over gecontaineriseerde applicaties. Data over pods wordt gepresenteerd via de Service Pages van Datadog Application Performance Monitoring (APM).

Ook Cloud Security Posture Management en Cloud Workload Security, twee bestaande oplossingen, zijn vernieuwd om Kubernetes te ondersteunen. Klanten ontvangen alerts over misconfiguraties in gecontaineriseerde apps en cyberaanvallen op Kubernetes-omgevingen.

“Kubernetes is het meest gebruikte container orchestration platform onder onze klanten”, deelt Yrieix Garnier, VP of Product bij Datadog. “De updates stellen Datadog in staat om hen te beveiligen tijdens het opschalen van hun omgevingen.”