Securityleverancier Lookout maakt de overname van SaferPass bekend. SaferPass ontwikkelt een password manager voor het bijhouden en versleutelen van wachtwoorden. De technologie is binnenkort beschikbaar in het aanbod van Lookout.

Lookout ontwikkelt software voor endpoint security, Secure Access Service Edge (SASE) en Zero Trust Network Access (ZTNA). De endpoint security-oplossing beveiligt mobiele devices. De SASE- en ZTNA-oplossingen beveiligen cloudapps en netwerkverkeer.

De producten hebben overlap. Kwetsbaarheden komen aan het licht, misconfiguraties drijven naar boven en verdacht verkeer wordt onderschept. Endpoint security focust op endpoints, ZTNA focust op cloudnetwerken, maar de basis is gelijk. Vandaar zijn sommige technologieën interessant voor elk product. Password management is een voorbeeld.

SaferPass ontwikkelt een tool voor het bijhouden, versleutelen en invullen van wachtwoorden. De wachtwoorden van gebruikers worden automatisch vergeleken met databases van gelekte wachtwoorden. Is er een match, dan informeert SaferPass de gebruiker, zodat het wachtwoord tijdig aangepast kan worden.

Lookout heeft geen vergelijkbare oplossing in huis. Dat is een gemis, want de meeste datalekken worden veroorzaakt door gestolen inloggegevens. Komt het wachtwoord van een administrator op straat te liggen, dan staan de meeste securityoplossingen buitenspel. Vandaar neemt Lookout SaferPass over.

SaferPass in Lookout

Een van de functies van SaferPass maakt het mogelijk om wachtwoorden te versleutelen en bewaren in een digitale kluis. Aanvallers hebben geen toegang. Belandt het wachtwoord toch op straat, dan zorgt de versleuteling dat niemand daar wat aan heeft.

“Tegenwoordig is het wachtwoord van elke werknemer een potentieel toegangspunt voor aanvallers”, vertelde Lookout-CEO Jim Dolce over de overname. “Tegelijkertijd hebben grootschalige datalekken miljarden e-mails en wachtwoorden op het dark web gelekt, waardoor individuen het risico lopen op identiteitsdiefstal en financiële fraude.”

Lookout gaat de technologie van SaferPass in het volledige aanbod verwerken. Naar verwachting verschijnt SaferPass niet als alleenstaande oplossing, maar als functie voor bestaande producten.