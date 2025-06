1Password en AWS sluiten deal om de “Access-Trust Gap” te dichten

1Password heeft een strategic collaboration agreement (SCA) getekend met AWS om toegang voor cloudklanten te vereenvoudiging. De samenwerking richt zich op Extended Access Management voor cloud-native omgevingen met AI-integratie.

1Password wil meer zijn dan een wachtwoordmanager. Samen met AWS is het voornemens om de zogeheten ‘Access-Trust Gap’ te dichten. Dit gat bestaat tussen het ideaalbeeld van volledig beveiligde apps en IT-omgeving enerzijds, en de werkelijke chaos waar soms sprake van is. Immers kiezen gebruikers regelmatig voor apps die buiten de IAM-oplossing vallen, untrusted devices en een onzorgvuldige omgang met enterprise data. AI en AI-agents in het bijzonder maken dit probleem alleen maar substantiëler. Kortom: een toegankelijke, breed inzetbare IAM-tool is van groot belang.

De nieuwe deal bouwt voort op wat 1Password al binnen de AWS Marketplace aanbiedt. Contracten via dat kanaal zijn gemiddeld vier keer groter dan elders, merkt 1Password op. Het heeft geresulteerd in een adoptie van het bedrijf binnen eenderde van de Fortune 100.

Secrets management vereenvoudigd

Een wat concretere uitkomst van de intensievere samenwerking is een nieuwe integratie met AWS Secrets Manager. Deze synchroniseert secrets tussen beide platforms, wat vooral interessant is voor ontwikkelteams die cloud-native workflows gebruiken. Plaintext secrets verdwijnen hierdoor uit CLI, CI/CD en AI-workflows zonder dat teams langzamer worden. De angst voor dat laatste is de voornaamste reden dat developers security niet altijd hoog in het vaandel hebben: innoveren met veiligheid in het achterhoofd vergt een lastige balanceeract.

De 1Password-oplossing biedt fine-grained access control voor zowel menselijke als AI-identiteiten. Hierdoor ontstaat least-privilege access met beleidsregels die credentials beschermen en compliance waarborgen. “Als een snel bewegend bureau is flexibiliteit alles, maar niet ten koste van security,” vertelt Ivan Blagdan, CTO bij consultancybedrijf Convertiv. “1Password Extended Access Management geeft ons real-time zekerheid dat elk apparaat dat gevoelige data benadert, voldoet aan onze standaarden rondom vertrouwen.”

AI-agents beveiligen

De groeiende adoptie van agentic AI binnen organisaties vraagt om meer dan een focus op de mens. 1Password Extended Access Management moet AI-agents net zo rigoureus behandelen als menselijke identiteiten, wederom zonder frictie te veroorzaken in het ontwikkelproces. Hardcoded secrets verdwijnen, least-privilege access wordt afgedwongen en er ontstaat visibility in agent-activiteit. Althans, als je de oplossing ook echt uitrolt naar alle oplossingen die je organisatie (en je medewerkers) gebruikt.

Lees ook: 1Password lijft Trelica in om shadow IT in de ban te doen