Lookout komt met mobile-first EDR-oplossing

Lookout heeft een nieuwe endpoint detection and response-oplossing (EDR) onthuld. Het gebruikt onder meer het Lookout-platform om mobiele bedreigingen te detecteren.

Het securityplatform check onder andere op mobiele dreigingen als Pegasus, Dark Caracal, Monokle en SilkBean. Het nieuwe systeem biedt ook manieren voor bedrijven om datalekken op te sporen. De software beschermt bedrijven tegen verkeerde apps, apprisico’s, kwetsbaarheden en phishing. Volgens Lookout is het de eerste uitgebreide mogelijkheid om mobiele bedreigingen te detecteren en te reageren om geavanceerde aanvallen te stoppen.

Lookout

“Het afgelopen jaar hebben we gezien dat organisaties van elke omvang en bedrijfstak worstelen om ervoor te zorgen dat hun beveiligingsprotocollen overeenkomen met de unieke behoeften van hun externe personeel”, zegt Phil Hochmuth, Program Vice President Enterprise Mobility tegen ITpro. “Het is niet langer voldoende om alleen activiteitsmonitoring voor desktop- en laptopcomputers te hebben, aangezien mobiele apparaten een primair hulpmiddel zijn geworden dat werknemers gebruiken om productief te blijven buiten het kantoor.”

Medewerkers gebruiken mobiele apparaten, maar volgens Lookout monitoren de meeste bedrijven aanvallen op die devices niet. Hierdoor vinden er steeds meer APT’s (advanced persistent threats) op mobiele devices plaats. Kortom, de software is meer geprepareerd om APT’s te bestrijden dan op desktops, waar dit type aanval veel minder voorkomt.

Pandemie

Lookout maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en data van ongeveer 200 miljoen toestellen en meer dan 120 miljoen apps. Zo kunnen riskante apps maar ook code die niet oké is snel worden waargenomen. Het is goed dat Lookout zich hierop richt, want zeker door de pandemie is mobiel werken enorm toegenomen. Daarmee ook het aantal aanvallen.