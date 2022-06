Klanten met een Microsoft 365 Personal- of Familiy-abonnement kunnen nu met een centrale beheerapplicatie voor Microsoft Defender meerdere devices beveiligen. Hiervoor heeft de techgigant de applicatie Microsoft Defender for Individuals geïntroduceerd.

Met de applicatie kunnen gebruikers van een Microsoft 365 Personal- of Family-abonnement eenvoudig via een centraal dashboard de beveiligingsstatus van meerdere devices inzien en individueel naar behoefte aanpassen.

De applicatie biedt online bescherming voor alle toegevoegde devices. Daarnaast geeft de tool tips en aanbevelingen voor het versterken van de beveiliging. De tool kan, naar gelang de groei van de ‘digitale footprint’ van de eindgebruiker(s), constant nieuwe devices toevoegen om deze ook verder te beschermen.

Microsoft Defender for Individuals

Naast het beheer van de securityinstellingen van iedere gebruiker biedt de tool inzicht in andere antivirustools, zoals Norton of McAfee. Deze tools worden automatisch door Microsoft Defender for Individuals herkend.

Daarnaast biedt de tool bescherming tegen malware voor diverse platforms, waaronder macOS-, iOS- en Android-devices. Verder ontvangen gebruikers directe security alerts, strategieën voor het oplossen van gevaren en experttips voor het veilig houden van data en devices. Microsoft Defender for Individuals is direct beschikbaar voor klanten met een Microsoft 365 Personal- of Family-abonnement.

