De Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie (DIHK) is slachtoffer van een cyberaanval. Digitale diensten, telefoons en e-mailservers werden uit voorzorg uitgeschakeld.

De systemen werden platgelegd om een oplossing te vinden en verdere schade te voorkomen, aldus de website van de DIHK. Algemeen directeur Michael Bergmann liet op LinkedIn weten dat de cyberaanval op woensdag plaatsvond. Bergmann beschreef de aanval als “massaal”.

De DIHK is een coalitie van alle Duitse kamers van koophandel. De kamers hebben meer dan drie miljoen leden, variërend van klein- tot grootbedrijven. De DIHK levert juridisch advies, consultancy, opleidingen en projecten voor economische groei.

Systemen komen gedeeltelijk terug

Sommige diensten komen geleidelijk weer online. De DIHK controleert of de diensten veilig kunnen worden gebruikt. Op dit moment lijkt het herstel marginaal.

Bergmann zei dat de DIHK n hoe lang de systemen offline moeten blijven. In het geval van een ransomware-aanval is het gebruikelijk om systemen af te sluiten en verspreiding te voorkomen. De DIHK heeft daarentegen niet bevestigd dat er van ransomware sprake is.

Grote schaal

De aanval is door geen van de grote ransomwaregroepen geclaimd. Toch komt het voor dat ransomwaregroepen een aanval enkele dagen na het incident bekendmaken.

Volgens Duitse website Heise.de lijkt de impact de aanval niet op een specifiek gebied gericht. Verschillende divisies in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Beieren en Mecklenburg-Voor-Pommeren werden geraakt. De Kamer van Koophandel van Keulen dat de telefoonlijnen slechts gedeeltelijk operationeel waren. Ook de website lag plat.

Tip: Overheid maakt 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor cybersecurity