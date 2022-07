De Rijksoverheid maakt 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die de security van niet-vitale bedrijven verbeteren. Elk initiatief komt in aanmerking voor een subsidie van 200.000 euro.

Niet-vitale bedrijven vallen buiten vitale sectoren. Vitale sectoren zijn de grootste markt voor cybersecurity, maar aanvallen vinden overal plaats. Ook niet-vitale bedrijven — bijvoorbeeld vormgevers, marketeers en tuinders — lopen risico. Dergelijke bedrijven staan zelden onder toezicht, waardoor cybersecurity ontbreekt.

Er zit weinig beweging in. De kosten van cybersecurity kunnen oplopen. Zonder toezicht voelt een bedrijf geen noodzaak. Als gevolg investeren niet-vitale bedrijven relatief weinig in cybersecurity, waardoor de meeste securityprofessionals elders werken.

Vandaar maakt de Rijksoverheid 1 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor initiatieven die de cybersecurity van niet-vitale bedrijven verbeteren. Aanvragen zijn vanaf 1 september 2022 welkom. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt de aanvragen in behandeling. Elk initiatief komt in aanmerking voor 200.000 euro ontvangen.

Voorbeelden

Vorig jaar maakte de Rijksoverheid hetzelfde bedrag beschikbaar. Toen werd het geld onder zes initiatieven verdeeld, waaronder een project van The Hague Security Delta. De stichting gebruikte het geld voor een vraagbaak voor tuinbouwbedrijven. Zij kunnen bij brancheorganisatie Greenport West-Holland terecht voor gratis securityadvies.

Ook securitybedrijf Synanta ontving een subsidie. Synanta gebruikte het geld om een securitytool voor mkb’ers door te ontwikkelen. De ‘MKB Cybersecurity Governance Scan‘ helpt mkb’ers aan een snel overzicht van de risico’s van hun bedrijf. Daarnaast kreeg stichting DIVD een bedrag. De stichting scant het internet op veelvoorkomende kwetsbaarheden en informeert de eigenaars van kwetsbare systemen. Niemand hoeft te betalen en iedereen wordt geïnformeerd.

