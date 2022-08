Colosseum Dental Benelux heeft besloten losgeld te betalen aan de hackers die vorige week een ransomware-aanval uitvoerden op de Nederlandse tandartsenorganisatie. Onbekend is welk bedrag is betaald.

In een verklaring stelt de tandartsenorganisatie dat het geen enkele andere uitweg zag dan te betalen. De ransomware-aanval had als gevolg dat ongeveer 120 praktijken moesten sluiten. “De zorg voor onze patiënten heeft onze allerhoogste prioriteit en was aanleiding voor Colosseum Dental om contact te leggen met de cyberaanvallers en afspraken te maken over teruggave en veiligheid van onze data. Alleen op deze manier konden wij op deze korte termijn het risico voor alle betrokkenen minimaliseren en de praktijkvoering relatief snel weer herstellen.”

Nog geen transparantie

Over wat er precies tijdens de aanval is gebeurd, blijft de tandartsenorganisatie vaag. Eerst moet nog nader onderzoek worden gedaan, voordat volledige transparantie wordt gegeven met updates.

Tegenover Tweakers zouden anonieme bronnen hebben gemeld dat tijdens de ransomware-aanval eerst de back-ups werden verwijderd, voordat de systemen werden versleuteld. Ook zou zijn gedreigd met het openbaar maken van de gestolen data.

Inmiddels heeft de tandartsenorganisatie aangifte gedaan bij de politie. Ook is de aanval bij privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

