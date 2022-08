Deep Instinct heeft zijn Managed Security Services Providers (MSSP)-programma Stratosphere geïntroduceerd. Het programma moet MSSP’s helpen makkelijker de oplossingen van Deep Instinct te implementeren, voor ransomwarepreventie.

Doel van het nu gelanceerde specifieke partnerprogramma is, volgens de securityspecialist, MSSP’s te helpen bij het verzorgen van uitgebreide securityfunctionaliteit die het aantal false positives moet verminderen. De technologie van Deep Instinct gebruikt deep learning-technologie voor het bieden van proactieve (preventieve) endpointsecurity. Dit moet bijvoorbeeld de kans op ransoware-infecties minimaliseren.

Mogelijkheden Stratosphere

Het Stratosphere MSSP-programma draait vooral om toegang tot het endpointdetectieplatform van Deep Instinct. Volgens de securityleverancier is het platform ontworpen met de dienstverlening van MSSP’s in gedachten. Het platform biedt functionaliteit waarmee MSSP’s veilige, multi-tenancy securitydiensten kunnen leveren aan hun klanten en de onboarding van deze klanten te vergemakkelijken. Hiermee kunnen zij vele clients via een enkele oplossing beheren.

Naast toegang tot het platform biedt Stratosphere MSSP-partners ook andere voordelen. Het programma is sterk gericht op kostenreductie, onder meer door het aantal false positives sterk te beperken. Dit resulteert in minder interacties met de helpdesks van MSSP’s, minder tijd voor het oplossen van problemen en het onderzoeken van geïnfecteerde systemen. Uiteindelijk kunnen MSSP’s zo meer klanten bedienen met minder personeel.

Via een enkele console voor het platform kunnen MSSP’s de security van hun klanten eenvoudig in de gaten houden en mogelijke bedreigingen tegengaan. Het inzicht van deze console kan zich focussen op problemen bij individuele klanten met een enkele klik.

Daarnaast biedt het programma flexibele licentievoorwaarden voor de producten van Deep Instinct. Klanten kunnen jaarlijks of maandelijks worden gefactureerd.

Technische ondersteuning

Andere functionaliteit in het partnerprogramma is toegang tot een Technical Accountmanager van de securityspecialist. Deze technische expert helpt MSSP’s met vragen over het Deep Instinct Prevention Platform.

Verder krijgen MSS’s binnen het programma informatie over mogelijke prospects van de securityspecialist en de mogelijkheid speciale Marketing Development Fund (MDF)-kortingen te verdienen. Met deze kortingen kunnen zij meer leads genereren.

Het Deep Instinct Stratosphere for MSSP’s-Programma is per direct toegankelijk.

