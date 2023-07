Fujitsu kondigt in samenwerking met Deep Instinct een “unieke anti-ransomwaredienst” aan. Het zou de meest geavanceerde dreigingen binnen twintig milliseconden onschadelijk moeten maken.

Met dank aan de deep learning-expertise bij Deep Instinct hopen de twee partijen de aard van endpoint-bescherming richting preventie te bewegen, in plaats van het huidige reactieve gedrag waarbij bestaande dreigingen worden ingeperkt.

Wegnemen van ruis en stress

Een bekend voorbeeld van security-verbetering is het wegnemen van ruis, oftewel zaken als valse positieven van malware-aanvallen en andere dreigingen. De twee bedrijven beloven een vals alarm-percentage van 0,1 procent.

Ook qua werkstress moet dit voor verbetering zorgen. 49 procent van Britse security-professionals zouden weleens hebben overwogen om de sector te verlaten, volgens onderzoek dat Fujitsu en Deep Instinct aanhalen.

Jeroen Bouma, TETC Senior Technical Consultant Fujitsu Nederland, zegt: ‘‘Samen met Deep Instinct hebben wij de meest hoogwaardige en betrouwbare dienst gecreëerd. Ransomwarebescherming is hot, maar helaas zijn er nog altijd partijen die meer beloven dan ze kunnen waarmaken, zonder enige garanties. Ondanks dat veel bedrijven denken dat ze beveiligd zijn tegen aanvallen met ransomware, ondervindt het bedrijfsleven er nog altijd veel hinder van. Dit komt voornamelijk door een combinatie van snelheid en het uitbuiten van zero-day kwetsbaarheden door ransomware. Dankzij deep learning verleggen we samen met Deep Instinct de focus van organisaties: van reageren op cyberaanvallen, naar het voorkomen daarvan.’’

Ook Atif Ahmed, VP Sales bij Deep Instinct, is te spreken over de samenwerking. “De meeste beveiligingsexperts zijn ervan overtuigd dat je jezelf niet kunt beschermen tegen onbekende bedreigingen. Wij zijn het daar niet mee eens. Onze bewezen technologie voorkomt malware die gebruik maakt van zero-day kwetsbaarheden. Dankzij onze focus op preventie kan onze software aanvallen al in een vroeg stadium stoppen, voor dat ze kunnen landen.”

