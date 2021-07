Deep Instinct breidt uit naar Nederland met deep learning AI-security

Het Israëlische Deep Instinct breidt zijn activiteiten uit naar de Nederlandse markt. De securityspecialist biedt een oplossing voor endpoints die deep learning gebruikt om aanvallen in ultrakorte tijd, voordat deze tot uitvoer kunnen worden gebracht, in de kiem te smoren.

Securityspecialist Deep Instinct levert een op AI gebaseerd securitytool waarmee bedrijven eenvoudig en snel hun endpoints -van netwerk tot aan mobiele devices- kunnen beschermen tegen hackaanvallen. Voor zijn tool gebruikt de securityspecialist deep learning om een ‘AI-brein’ te trainen. Dit AI-brein kan vervolgens geheel automatisch bedreigingen voorspellen, detecteren en bestrijden voordat zij tot uitvoer kunnen worden gebracht. Deep Instinct claimt dat dit binnen 20 milliseconden gebeurt.

Pre-execution-onderschepping

Malware die zich onder meer in bestanden, scripts of marco’s ophoudt, wordt op deze manier ‘pre-execution’ onderschept -dus voordat die op disk worden geschreven- en op deze manier onschadelijk gemaakt. Daarnaast beschikt de tool ook over nog andere beveiligingslagen die malware onschadelijk moet maken en specialisten rapporteert over de gedragingen en aanvalsmethoden.

Flinke reductie aantal false positives

Deep Instinct ziet zijn tool als een belangrijke aanvulling voor al bestaande next-gen AV- en endpoint detection en response (EDR)-oplossingen waarover klanten wellicht al beschikken. Een belangrijk voordeel van de inzet van deep learning voor endpointbeveiliging is onder meer de grote reductie in het aantal false positives. De securityspecialist geeft hiervoor zelfs een garantie van minder dan 0,1 procent false positives. Het vrijwel ontbreken van deze alerts moet beheerders en securityspecialisten veel meer tijd besparen. Op deze manier kunnen zij zich dan gemakkelijker richten op werkzaamheden die meer onderzoek vergen.

De tool van Deep Instinct is als een enkel platform voor alle omgevingen en platforms beschikbaar.

Team Nederlandse markt

Het nu aangestelde Nederlandse team voor de uitbreiding van de activiteiten van Deep Instinct in ons land bestaat voorlopig uit Regional Sales Manager Benelux Joost van der Spek en Senior Sales Engineer Benelux Rob Huikeshoven. Beide heren hebben hun sporen in cybersecurity verdiend, onder meer bij Symantec, Varonis, VMware en Carbon Black. Na de zomer wordt het team uitgebreid met meer technische en sales- en marketingexperts. De technologie van Deep Instinct is via channelpartners verkrijgbaar.