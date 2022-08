Jamf introduceert de contentfilterdienst Safe Internet voor het onderwijs. Hierdoor kunnen scholen leerlingen een veiligere online ervaring bieden.

De nieuwe dienst richt zich op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen worden hiermee beschermd tegen schadelijke content. Bovendien helpt het scholen en hun beheerders beleid af te dwingen voor het acceptabel gebruik van geleverde Apple-devices, zonder daarbij afbreuk te doen aan de leerervaring. Ook moet de dienst ervoor zorgen dat het risico op cyberaanvallen op deze onderwijsinstellingen wordt verkleind.

Functionaliteit

De functionaliteit van de dienst is dezelfde als de Jamf-technologie voor bedrijven, maar dan speciaal voor het onderwijs aangepast. IT-beheerders en leraren kunnen met één klik het niveau van de contentcontrole aanpassen aan een individuele klas. Zo is te voorkomen dat schadelijke content leerlingen bereikt. Dit alles op basis van de Jamf-netwerktechnologie voor contentfiltering en dreigingspreventie.

Voor het beheer van de filtering, biedt de Apple-managementspecialist een nieuwe en gestroomlijnde beheerconsole. Deze console is van specifieke workflows voorzien voor scholen. Door de integratie met Jamf School is de uitrol en voortdurende synchronisatie makkelijk en intuïtief te regelen via het platform en de bij leerlingen, docenten en ouders bekende Apple-devices. De filteringdienst integreert ook met Jamf Pro voor onderwijsklanten die deze dienst gebruiken voor device management

Privacy zeer belangrijk

Jamf geef nadrukkelijk aan dat bij het gebruik van de contentfilteringsdienst de privacy van leerlingen is gewaarborgd. Het is volgens de leverancier de enige specifiek op het onderwijs gerichte Apple-securityoplossing die ook de privacy van leerlingen respecteert, door te focussen op preventie en mediawijsheid in plaats van op inspectie.

Jamf Safe Internet biedt dezelfde filtertechnologie en securityfuncties die al in de securityoplossingen van Jamf beschikbaar zijn voor commerciële klanten. Het is de enige specifiek op het onderwijs gerichte cybersecurityoplossing voor Apple die ervoor zorgt dat leerlingen veilig op internet kunnen navigeren. Daarbij beschermt Jamf Safe Internet ook de privacy van leerlingen, door te focussen op preventie en mediawijsheid in plaats van op inspectie.

Hiervoor hanteert Jamf drie principes: volledige compliance volgens alle geldende privacywetten en -regels, het winnen en vasthouden van het vertrouwen van klanten, partners en medewerkers en het stimuleren van een ‘Privacy by Design’-cultuur in de hele organisatie. De oplossing van Jamf voldoet aan de GDPR wet- en regelgeving.