SIDN voorziet de Merkbewaking-tool voor domeinnaammonitoring van nieuwe functionaliteit. De tool maakt nu ook logodetectie mogelijk, zodat sneller kan worden ingegrepen bij misbruik van logo’s voor phishing-activiteiten.

Met de tool SIDN Merkbewaking kunnen bedrijven hun .nl-domeinregistraties in de gaten houden op mogelijk misbruik. Hiermee kunnen zij voorkomen dat hackers hun legitieme domeinnamen spoofen voor kwaadaardige activiteiten.

Functionaliteit voor logodetectie

De tool is nu met logodetectie uitgebreid, zodat bedrijven in staat zijn de integriteit van hun logo’s of andere beeldmerken in de gaten te houden. Met het oneigenlijk gebruik van legitieme logo’s proberen hackers of andere cybercriminelen slachtoffers ervan te overtuigen dat zij een legitieme website bezoeken van het echte bedrijf of organisatie. In werkelijkheid bezoeken zij dan een kwaadaardige phishing website of een website die desinformatie verspreidt.

De logodetectie in SIDN Merkbewaking kan ook worden gebruikt voor een inzicht in het legitieme gebruik van logo’s of beeldmerken. Zo laat de tool zien hoe bedrijfsonderdelen, partners, klanten, leveranciers en franchisenemers omgaan met het beeldmerk, of waar diensten en producten van het bedrijf online worden geleverd.

Ook juridische actie mogelijk

Verder kunnen gebruikers van de logodetectie-functionaliteit ook direct juridische actie ondernemen. Hiervoor kan SIDN Merkbewaking uitgebreid worden met een component voor juridische ondersteuning. Dit in samenwerking met de juridische specialisten van ICTRecht.

De logodetectie-functionaliteit is per direct standaard onderdeel van de dienst SIDN Merkbewaking. Wel moet de monitoring per account worden ingericht, voordat logomisbruik daadwerkelijk kan worden opgespoord. Gebruikers kunnen hiervoor contact opnemen met hun accountmanager van SIDN.

