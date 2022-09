Securitybedrijf CrowdStrike vernieuwt zijn partnerprogramma. Organisaties die de software van CrowdStrike als dienst verlenen komen in aanmerking voor het CrowdStrike Powered Service Provider-programma, een model met nieuwe licentiebundels, kortingen en ondersteuning.

CrowdStrike is een van de grootste securityleveranciers van het moment. Tussen januari 2020 en januari 2022 steeg de aandelenprijs met bijna 400 procent. De organisatie levert een breed portfolio van securityproducten, waaronder extended detection and response (XDR), cloud security en identity and access management.

Organisaties kunnen de producten direct bij CrowdStrike afnemen, maar partners zijn een belangrijk onderdeel van het geheel. Sommige producten zijn complex, en sommige organisaties hebben onvoldoende mankracht om de technologie op eigen benen te implementeren of beheren. Voor hen bieden partners uitkomt.

De producten van CrowdStrike worden als dienst verleend door diverse telecomproviders, system integrators, softwareleveranciers en managed service providers (MSP’s). Dergelijke dienstverleners komen in aanmerking voor het partnerprogramma van CrowdStrike. De organisatie maakte onlangs bekend dat het partnerprogramma wordt vernieuwd.

CrowdStrike Powered Service Provider Program

Het nieuwe CrowdStrike Powered Service Provider Program (CPSP) biedt extra licentiebundels, kortingen en ondersteuning voor dienstverlenende partners. Naast samengestelde licentiebundels kunnen partners individuele onderdelen van het CrowdStrike Falcon-securityplatform aan klanten leveren. CrowdStrike deelde het nieuws tijdens Fal.Con 2022, een jaarlijkse conferentie.

Daarnaast krijgen CPSP-partners korting op meerdere licentiebundels en add-ons voor CrowdStrike Falcon. Hoe meer een partner inkoopt, hoe hoger de kortingen worden. De grootste partners komen in aanmerking voor het Elite-programma. Dergelijke partners ontvangen aanvullende kortingen, technische ondersteuning en consultancy.

Elite partners

Onder de eerste Elite-partners vind je Deloitte, Orange Cyberdefense en Cyber Defense Labs. De organisaties verwerken de technologie van CrowdStrike in eigen securityoplossingen. CrowdStrike ondersteunt de partners met flexibele licenties en support voor integraties.

“Door het CrowdStrike Falcon-platform te combineren met de cyberbeveiligingsoplossingen van Cyber Defense Labs kunnen we inbreuken in real-time stoppen en organisaties te beschermen tegen geavanceerde cyberbedreigingen”, reageerde Cyber Defense Labs CEO Robert Anderson.

“Klanten in het MKB zijn bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen en hebben cyberbeveiligingsoplossingen nodig die zich voortdurend aanpassen naarmate de dreigingen evolueren”, zei Benjamin Serre, Chief Development Officer bij Orange Cyberdefense France. “We zijn verheugd dat we CrowdStrike hebben gekozen voor Cyber Protection, onze managed services.”

