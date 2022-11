Fortinet maakt de FortiGate Cloud-Native Firewall beschikbaar in de AWS Marketplace. Het betreft een beheerde next-gen firewall voor enterprise organisaties, op maat gemaakt voor AWS-omgevingen.

FortiGate Cloud-Native Firewall, kortweg FortiGate CNF, is onthuld rondom re:Invent, de jaarlijkse conferentie van AWS. De firewall beschikt over Security Services voor real-time detectie van malafide externe en interne bedreigingen. Ook zijn er mechanismes voor beschermingen tegen dergelijke dreigingen. Voor een consistente netwerkbeveiligingservaring tussen AWS- en on premises-omgevingen, wordt er gebruikgemaakt van besturingssysteem FortiOS.

Volgens Fortinet is FortiGate CNF gunstig voor het deployen van security policies, die bedrijfskritieke applicaties en data moeten beschermen. De bescherming moet ook een hoger niveau bereiken door URL filtering, IPS en application control.

Voordelen

Een van de voordelen van FortiGate CNF noemt Fortinet ‘region-wide network protection’. Hiermee wil de leverancier security voor cloud-netwerken, availability zones en virtual private clouds (VPC’s) in een cloud-regio eenvoudig maken. De ondersteuning voor AWS moet helpen bij het beheersen van cloudbeveiligingskosten. Het gebruik van AWS Graviton-instances moet betere prijs-prestaties leveren dan andere producten.

Fortinet prijst tevens de user interface. Naar eigen zeggen minimaliseert het hiermee de benodigde security-expertise. Zo zou de manier waarop security policies zijn te definiëren en deployen eenvoudig zijn. Daaronder vallen ‘dynamische metadata-gebaseerde policies op AWS’.

Aanvullend is er ondersteuning voor AWS Gateway Load Balancer, welke helpt bij automatisering en het beveiligen van Amazon VPC-omgevingen. Ondersteuning voor AWS Firewall Manager vereenvoudigt security management en automatiseert de security-uitrol.

De FortiGate CNF valt onder het Security Fabric-platforn. Daardoor kan Fortinet een single pane of glass bieden, via FortiManager. Het leidt tot gecentraliseerd policybeheer, verbeterde visibility en geautomatiseerde policy enforcement op AWS en andere omgevingen.



