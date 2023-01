Cloudflare en Microsoft gaan hun bestaande zero-trustintegraties uitbreiden. Met vier nieuwe integraties kunnen klanten hun zero-trustbeveiliging beter uitrollen, automatiseren en verbeteren.

Volgens beide partijen zorgen de nieuwe integraties ervoor dat klanten in enkele minuten zero-trust tooling in hun omgevingen kunnen uitrollen, zonder daarbij complexe veranderingen in code te moeten uitvoeren. De integraties combineren daarbij de Microsoft Identity-oplossingen met de diverse Cloudflare netwerksecurity tools voor een complete zero-trustomgeving.

Beide partijen bieden nu al integraties tussen het Cloudflare Zero Trust-platform en Azure AD. Deze integraties beiden zero trust-beveiliging voor onder meer legacy on-premises applicaties en voor applicaties die in de Azure public cloudomgeving van de techgigant draaien.

Vier nieuwe integraties

Met de eerste nieuwe integratie kunnen klanten van Azure AD nu hun bestaande Conditional Access policies ook binnen de Cloudflare Zero Trust-omgeving gebruiken. Op deze manier kunnen bedrijven regels in Azure AD of Cloudflare Access voor toegang tot applicaties opstellen op basis van verschillende factoren. Denk daarbij aan niveaus voor gebruikersrisico’s, devices of locaties. Dit alles zonder de onderliggende code te moeten veranderen.

Een andere nieuwe integratie is dat Cloudflare Access nu System for Cross-Domain Identity Management (SCDIM) gebruikt voor directe integraties met Azure AD. Groepen worden nu automatisch binnen Cloudflare- en Azure AD-platforms en -groepen gesynchroniseerd. Dit moet veel werk en tijd voor security- en IT-teams besparen, zo geven de techbedrijven aan.

Browser-isolatie en meer privacy overheidsdata

Daarnaast biedt de integratie tussen de Remote Browser Isolation-oplossing van de content delivery networkgigant en Azure AD bedrijven de kans eindgebruikers die hoge securityrisico’s lopen automatisch te isoleren met browserisolatietechnologie. Bijvoorbeeld door tijdelijke medewerkers binnen een browsersessie op afstand te isoleren van de rest van het bedrijfsnetwerk. Dit moet meer security bieden.

De vierde en laatste nieuwe gezamenlijke integratie is speciaal gericht op de eindgebruikers van de Azure Government Cloud. Deze integratie die via het Secure Hybrid Access-programma loopt, moet meer privacy bieden en ervoor zorgen dat gevoelige overheidsinformatie niet via het publieke internet verloopt. Met deze integratie kunnen overheden tot in detail bepalen en afdwingen wie toegang krijgt tot deze data en meer specifiek tot welke gegevens. Dit alles vanuit het dashboard van de gezamenlijke oplossing zonder ook weer de code te moeten veranderen.