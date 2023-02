KPN signaleert dat het mkb steeds meer aandacht heeft voor cybersecurity. De Nederlandse telecomaanbieder baseert dit onder meer op de gestegen populariteit van zijn ‘Extra Veilig Internet’-oplossing.

Volgens KPN zijn steeds meer Nederlandse organisaties bezig met het verstevigen van hun cybersecurity. Belangrijke redenen hiervoor zijn onder andere de opkomst van het gebruik van clouddiensten, het hybride werken en het inzetten van het Internet of Things (IoT).

Populariteit Extra Veilig Internet

KPN stelt dit op basis van zijn eigen security oplossing, de populariteit van de Extra Veilig Internet-oplossing is fors gestegen onder mkb-klanten. Ruim de helft van de mkb-klanten van KPN zou deze oplossing na de introductie hebben geactiveerd.

De securityoplossing biedt deze zakelijke gebruikers vanuit het KPN-netwerk bescherming tegen onder meer kwaadaardige websites die virussen, malware en ransomware kunnen distribueren. De operator blokkeert deze websites op basis van een DNS- en een webfilter. In het afgelopen jaar werden daardoor dagelijks tot maximaal 600.000 van dit soort websites geblokkeerd.

KPN adviseert klanten wel om niet enkel op deze technologie te vertrouwen, maar ook additionele beveiligingsoplossingen toe te passen, bijvoorbeeld antivirussoftware.

Security op de eerste plaats

KPN roept mkb-ondernemers op die nog geen aandacht hebben gegeven aan hun cybersecurity, hiervoor zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Zeker gezien de afhankelijkheid die steeds meer bedrijven hebben van digitale technologie. Uiteindelijk zijn veel organisaties hierdoor kwetsbaar. Ook neemt het aantal bedreigingen steeds meer toe. Een goede security, onder meer via Extra Veilig Internet, is daardoor een must, aldus KPN.