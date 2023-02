Cisco neemt Valtix over. Het platform helpt bedrijven hun cloudomgevingen te beveiligen. Cisco gaat de technologie toevoegen aan zijn Security Cloud-portfolio.

Met de overname, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, wil de techgigant bedrijven helpen met het versimpelen van netwerkbeveiliging en het beschermen van (cloudgebaseerde) workloads. Hierbij moet het niet uitmaken in welke cloudomgeving zij worden aangemaakt of van waaruit ze worden gebruikt.

Valtix-platform

Valtix biedt hiervoor een platform waarmee cloudteams makkelijker en direct de meest strikte securitymaatregelen voor deze omgevingen en workloads kunnen opleggen. Het platform verbindt een constante visibility en controle met elkaar voor het ontdekken van nieuwe cloudgebaseerde assets en de veranderingen die daaraan worden doorgevoerd. Daarnaast associeert het Valtix-platform tag-gebaseerde zakelijke context en levert automatisch de juiste (security)policy voor het verzekeren van een veilige compliance.

De discovery-functionaliteit biedt naar eigen zeggen tot 100 procent securitydekking tijdens de continue discovery-processen. Het zou slechts een halve minuut nodig hebben voor aanpassingen aan nieuwe applicaties en veranderingen aan bestaande applicaties.

Het Valtix-platform is beschikbaar voor de public cloudomgevingen van AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Het platform wordt veel gebruikt binnen de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, de retail en de overheidssector.

Cisco gaat de technologie in zijn Security Cloud-portfolio integreren. De techgigant was al sinds de start in 2018 van de startup een grote investeerder in Valtix.

Lees ook: Cisco bouwt gestaag aan geïntegreerd en open securityplatform; hoe ziet dat eruit?