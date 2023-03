De diensten Managed Workspace Protection en Managed Threat Detection zijn ontworpen om bedrijven in alle sectoren te helpen het Microsoft 365-platform volledig te benutten en vormen een aanvulling op de bestaande managed detection and response (MDR)-dienst van Orange Cyberdefense op basis van Microsoft Sentinel.

Met meer dan 130 Microsoft-gecertificeerde experts maakt Orange Cyberdefense al deel uit van Microsofts ecosysteem als lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA).

De nieuwe diensten zullen hun samenwerking verder uitbreiden en markeren een “belangrijke stap voorwaarts” in het creëren van een “one-stop-shop voor alle Microsoft-gerelateerde activiteiten”, aldus Laurent Célérier, Executive Vice President of Technology and Marketing bij Orange Cyberdefense.

Waartegen beschermt de dienst?

De dienst Managed Workspace Protection zal bedrijven helpen de bescherming te versterken tegen veelvoorkomende risico’s die gericht zijn op de endpoints, identiteiten, e-mails en webervaringen van organisaties. Orange Cyberdefense Threat Intelligence zal de meest geavanceerde aanvallen blokkeren, terwijl het beveiligingsbeheer voor alle Defender-modules wordt vereenvoudigd en de beveiligingshouding voortdurend wordt verbeterd door proactief, veilig scorebeheer en releasebeheer.

De alles-in-één dienst Managed Threat Detection (XDR) detecteert en onderzoekt cyberaanvallen op schaal en biedt bedrijven 24/7 detectie en respons op bedreigingen, beheer van beveiligingsincidenten, respons op afstand, threat hunting en aangepaste detectieregels voor alle Defender-modules.

De nieuwe diensten van Orange Cyberdefense en Microsoft bieden bedrijven toegang tot een van de grootste beveiligingsteams van EMEA.

Een manier om bedreigingen voor te blijven en efficiënt te investeren

Shirley Strachan, Global Partner Development Strategy Leader bij Microsoft Security: “Ons wereldwijde partnerecosysteem is essentieel om klanten te helpen succes te boeken met onze oplossingen.

We zijn verheugd om onze samenwerking met Orange Cyberdefense uit te breiden omdat zij een uitgebreide kennis van het Microsoft-aanbod combineren met een visie om het succes van onze klanten in hun beveiligingstraject te garanderen.”

Met deze nieuwe diensten blijft Orange Cyberdefense aantonen dat het zijn klanten wil voorzien van de nieuwste cyberbeveiligingsoplossingen en deskundige ondersteuning.

