Hoe een Microsoft-verschilmaker naar de toekomst van werken kijkt

Hoe gaat AI ons werk veranderen? Hoe houden we de mens centraal in een steeds digitalere wereld? Met dat soort vragen houdt Chief Hybrid Officer bij Microsoft Shanna Bosmans zich continu bezig. In gesprek met Odido Business geeft ze haar uitgebreide visie op de toekomst van werken.

Niemand kan eromheen: de term van de dag is GenAI en niet zonder reden. Microsoft heeft het al omgezet in Copilot, een suite aan AI-tools voor alles van Outlook tot PowerPoint en van Teams tot Excel. Het samenvatten van meetings, het regelen van administratieve zaken en opstellen van mails behoort tot de mogelijkheden. Het gesprek maakt duidelijk hoe de tools jouw werkdag kunnen veranderen.

Daar zit dan ook de sleutel. GenAI zorgt er namelijk voor dat de basistaken van werknemers gewoon geregeld zijn. Bosmans spreekt over drie werklagen, met onderaan automatiseerbare taken, daarboven AI-assistentie voor de gewone werkzaamheden en bovenaan het werk dat je daadwerkelijk wilt doen. Dit soort oplossingen kunnen veel bewerkstelligen. “Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat we echt willen met werk,” aldus Bosmans.

Daarbij noemt ze de werknemer een “interne klant” voor beslissers binnen bedrijven. Die willen optimaal hun werk kunnen doen, iets waar technologie essentieel voor is. Je kunt het je dus niet veroorloven om níét mee te bewegen met de tijd. Het “vrijspelen van tijd”, zoals Bosmans het noemt, is een vereiste. Zowel werknemers als -gevers verlangen daarom heldere werkafspraken. Die bevindingen komen niet uit de lucht vallen: ze zijn gebaseerd op Microsoft-onderzoek met 30.000 respondenten uit 31 landen. Die onderzoeksresultaten kan je bekijken door hier te klikken.

In het gesprek worden essentiële vragen beantwoord. Waarom vervaagt de grens tussen werk en privé en hoe bewaak je die? Welke middelen gaan we gebruiken voor communicatie? Gaan we in de toekomst minder bellen? En wat kan de metaverse concreet betekenen voor ons werkend leven?

Uitdagingen

Niet alles zal van een leien dakje gaan in de toekomst. Een uitdaging is bijvoorbeeld het verschil tussen generaties: daar waar jongeren zijn opgegroeid met smartphones, hebben oudere collega’s ze gaandeweg moeten inpassen in hun werk. Toekomstige generaties zullen gelijk bekend zijn met AI, dat weer tot een geheel nieuwe werkmethode gaat leiden. Hoe neem je iedereen mee in de technologische opmars?

