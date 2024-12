Microsoft maant developers: “werk .NET-installatielink bij”

Microsoft dwingt .NET-ontwikkelaars om snel hun apps en ontwikkelpijplijnen bij te werken, zodat ze geen ‘azureedge.net’-domeinen meer gebruiken voor het installeren van .NET-componenten. Dit is omdat deze domeinen binnenkort niet meer beschikbaar zullen zijn vanwege het faillissement en de aanstaande sluiting van CDN-provider Edgio.

Specifiek zullen de domeinen “dotnetcli.azureedge.net” en “dotnetbuilds.azureedge.net” in de komende maanden offline gaan. Dit kan de functionaliteit van projecten die afhankelijk zijn van deze domeinen verstoren.

Dit probleem treft onder andere ontwikkelaars die .NET-installatieprogramma’s gebruiken die op de getroffen domeinen staan. Ook raakt het organisaties die gebruik maken van GitHub Actions of Azure DevOps met aangepaste pijplijnen die deze domeinen aanroepen. Tevens treft het probleem Docker-gebruikers en scriptgebruikers met bestanden en code die verwijzen naar de gepensioneerde domeinen.

Noodzakelijke overstap

“We onderhouden meerdere Content Delivery Network (CDN)-instanties voor het leveren van .NET-builds. Sommige eindigen op azureedge.net. Deze domeinen worden gehost door Edgio, dat binnenkort zijn activiteiten stopt vanwege faillissement. We zijn genoodzaakt om over te stappen naar een nieuw CDN. En we zullen in de toekomst nieuwe domeinen gebruiken,” legt Microsoft uit.

“Het is mogelijk dat azureedge.net-domeinen op korte termijn downtime ondervinden. We verwachten dat deze domeinen permanent worden stopgezet in de eerste maanden van 2025.”

Microsoft raadt ontwikkelaars aan om in hun code, scripts en configuraties te zoeken naar verwijzingen naar azureedge.net en dotnetcli.blob.core.windows.net. En de verwijzingen te vervangen door builds.dotnet.microsoft.com.

Tijdens de overgang zullen de nieuwe domeinen worden ondersteund door een combinatie van Edgio, Akamai en Azure Front Door. Dit terwijl Microsoft werkt aan het consolideren van het definitieve distributiemodel met andere CDN-providers.

Belangrijke acties voor CI/CD-teams

CI/CD-teams moeten ervoor zorgen dat GitHub Actions (actions/setup-dotnet) en Azure DevOps-taken worden bijgewerkt naar versies die de nieuwe domeinen ondersteunen. Updates voor Azure DevOps Server worden begin 2025 verwacht.

Daarnaast moeten, gezien het gebruik van nieuwe CDN-domeinen, zelfs als configuraties automatisch worden bijgewerkt, firewalls worden ingesteld om verkeer toe te staan vanaf de nieuwe locaties (builds.dotnet.microsoft.com en ci.dot.net).

Ongunstige timing

Microsoft erkent dat de timing ongelukkig is. Getroffen gebruikers moeten actie ondernemen tijdens de feestdagen. Dan zijn veel IT-teams onderbezet. Toen gevraagd werd waarom Microsoft de domeinen niet eenvoudigweg kon overnemen en blijven gebruiken, antwoordde Rich Lander, Program Manager van .NET bij Microsoft, dat dit niet mogelijk was.

“We stelden dezelfde vraag. Ons werd verteld dat deze optie niet beschikbaar was. We hebben daar verder geen informatie over,” legde Lander uit. Het antwoord is verwarrend, aangezien Microsoft’s Scott Hanselman bevestigde dat Microsoft al eigendom heeft verworven van de domeinen, met de verklaring dat “geen andere partij ooit toegang zal hebben tot het gebruik van deze domeinen.”

Door eigenaar te zijn van de domeinen en hergebruik te voorkomen, wordt de kans op een supply chain-compromis voor degenen die hun applicaties niet migreren, minimaal. Dit verklaart echter niet de plotselinge haast om domeinen te migreren en de risico’s van operationele verstoringen.

Meer informatie

Als je getroffen bent, kun je de kwestie nauwlettender volgen en statusupdates bekijken op deze GitHub-pagina.