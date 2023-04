Voetbalbond KNVB is onlangs getroffen door een ransomware-aanval. De verantwoordelijke groep Lockbit eist daarbij meer dan een miljoen euro.

Dat schrijft RTL Nieuws op basis bronnen binnen de KNVB. Op de getroffen schijf staan belangrijke persoonlijke data van (oud)spelers, trainers en directieleden van de nationale teams. Denk aan kopieën van identiteitsbewijzen, maar ook contracten. Gezien de grote waarde van deze data, eisen de Lockbit-criminelen een hoog losgeldbedrag. In totaal zou het om ongeveer 300 GB aan data gaan.

Phishingmail

De KNVB werd door de ransomwaregroep gehackt, doordat een medewerker in een phishingmail trapte, gaat RTL Nieuws verder. De voetbalbond zou op dit moment in grote paniek zijn over de te volgen strategie; betalen of de versleutelde data op een andere manier proberen terug te krijgen. De KNVB is zeer bang dat Lockbit de gevoelige informatie op het internet publiceert.

De cybercriminelen hebben inmiddels aan RTL Nieuws bevestigd dat zij achter de hack zitten. De KNVB doet geen mededelingen.

