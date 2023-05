Cisco bouwt verder aan full-stack observability. Door de nieuwe Customer Digital Experience Monitoring-service kunnen applicatie- en netwerkbeheerders van elkaars domeinen op de hoogte zijn. Dit moet leiden tot beter geïnformeerde beslissingen en business outcomes, stelt Cisco.

Full-stack observability is een term die Cisco vaker in de mond neemt. Deze term omvat het idee dat alle logs, metrics en traces samenkomen op één plek om het overzicht te bewaren van de status van een IT-omgeving. Als organisatie is het namelijk uitermate gemakkelijk om overweldigd te worden door de hoeveelheid en variëteit van gegevens.

OpenTelemetry-gebaseerd

De integratie tussen Cisco AppDynamics en Cisco ThousandEyes houdt in dat verkeer van en naar applicaties enerzijds en WAN (wide area network)-verkeer anderzijds samenkomen. De service bestaat uit een tweerichtingsverkeer van deze twee applicaties. Zo kunnen IT’ers die applicaties beheren en netwerkbeheerders elkaars gegevens eenvoudig inzien zonder dat ze te veel data op zich af krijgen.

De service werkt op basis van het door de CNCF gesteunde OpenTelemetry, dat inmiddels geldt als de officieuze standaard voor het verzenden en verzamelen van observability-data. Met andere woorden: het is een essentiële bouwsteen om de doelstelling van full-stack observability te bereiken. Om die reden is de integratie van AppDynamics en ThousandEyes niet meer dan logisch.

Digitaler is complexer

“Onze klanten zijn erop gedreven om met hun bedrijven de best mogelijke digitale ervaringen te leveren. Toch zorgt de versimpeling van digitale ervaringen voor meer complexiteit voor bedrijven,” stelt Liz Centoni, EVP, CSO en GM of Applications bij Cisco. “Customer Digital Experience Monitoring brengt onze leidende applicatie-observability en onze ongeëvenaarde netwerk-intelligence samen. Daardoor kunnen klanten alle applicatie- en netwerk-dependencies onthullen die voorheen niet zichtbaar waren.”

