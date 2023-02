Full-stack observability is een term die je bij Cisco regelmatig voorbij hoort komen. Zo ook tijdens Cisco Live EMEA. Maar Cisco heeft ook een aankondiging die ervoor moet zorgen dat dit eenvoudiger wordt, namelijk ThousandEyes for OpenTelemetry.

Het lijkt erop alsof iedereen tegenwoordig aan de slag is met observability. Op zich niet zo raar, want als je weet wat er aan de hand is met je applicaties, infrastructuur en diensten in het algemeen, weet je hoe je er als organisatie voorstaat. Deze omgevingen worden echter steeds complexer. Daaruit volgt logischerwijs dat steeds meer partijen hun diensten aanbieden om een en ander inzichtelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat organisaties een heleboel logs, metrics en traces (de basiscomponenten van observability) voor de kiezen krijgen.

ThousandEyes for OpenTelemetry

Data vergaren is een, er iets zinvols mee doen is iets heel anders. Op zich kunnen afzonderlijke tools zoals ThousandEyes dit ook al goed, maar het kan altijd beter. Vandaar dat Cisco vandaag ondersteuning voor OpenTelemetry aankondigt. OpenTelemetry is een CNCF-project (in de incubatiefase) dat als doel heeft om op een leverancier-agnostische manier libraries en API’s beschikbaar te stellen. Het is een framework (en inmiddels al zo goed als een standaard) dat ervoor moet zorgen dat het verzamelen en verzenden van observabilitydata binnen een eenduidig format plaatsvindt. Op deze manier maakt het niet uit welke tooling organisaties gebruiken, zolang deze maar overweg kunnen met OpenTelemetry.

ThousandEyes is volgens Cisco de eerste oplossing van zijn soort, in de markt van network visibility (waarvan er voor zover wij weten niet veel zijn op het gebied van WAN), die OpenTelemetry ondersteunt. Het is echter zonder meer een goede stap van Cisco, wat ons betreft. Met het ondersteunen van een standaard zoals OpenTelemetry wordt het mogelijk voor klanten om veel meer data binnen het WAN-domein (connectiviteit en cloud) en daarbuiten samen te pakken en daar relevante inzichten uit te halen. Dit betekent dat de visie van full-stack observability (ook in combinatie met AppDynamics) voor Cisco weer een stap dichterbij komt.

Zoals al aangegeven is OpenTelemetry op dit moment nog in de incubatiefase binnen de CNCF. Het is dus nog geen volledig doorontwikkeld framework. Op basis van de lijst met contributors is het echter wel een blijvertje. Het Cisco Full-Stack Observability platform waar deze aankondiging deel van uitmaakt is en preview. In juni 2023 zal het algemeen beschikbaar zijn.

