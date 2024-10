VAST Data bouwt full stack AI-infrastructuren met Cisco en Equinix

Het unified dataplatform van VAST Data belandt in verschillende AI-infrastructuren. Een uitgebreide partnership met Cisco en een kersverse deal met Equinix brengt hardware-opties die geoptimaliseerd zijn voor GenAI.

Een samenwerking van VAST Data met Cisco was er al. Zo gebruikt dat bedrijf al het unified dataplatform van VAST voor Cisco Nexus HyperFabric AI-clusters. Nu wordt VAST Data Platform gebundeld met Cisco’s UCS-servers als geïntegreerde oplossing. Hierdoor is VAST’s Disaggregated Shared Everything (DASE)-architectuur innig verbonden met Cisco Nexus HyperFlex-hardware. Deze architectuur is specifiek ontworpen om uit te blinken met parallelle workloads. Voor GenAI-deployment is dit essentieel, evenals voor de sterk geparallelliseerde GPU’s waarop GenAI draait.

Leestip: VAST bouwt Data Platform verder uit: InsightEngine maakt alle RAG data real-time beschikbaar

“Enterprise-organisaties zijn op zoek naar manieren om hun data-infrastructuur te moderniseren zodat deze geschikt is voor zware AI-workloads, terwijl ze hun technologiestack consolideren en vereenvoudigen om de complexiteit te beperken”, vertelt John Mao, Vice President Technology Alliances bij VAST Data. “Deze hechte integratie en gezamenlijke verkoopbeweging tussen VAST en Cisco zal helpen om de overstap naar AI binnen bedrijven te versnellen door end-to-end zichtbaarheid te bieden van compute, networking, storage en datamanagement – waardoor organisaties hun AI-activiteiten naadloos kunnen opbouwen en schalen.”

Tip: Rubrik en Cisco werken samen aan identificeren cyberaanvallen

Equinix-partnership

Een andere, nieuwe samenwerking is met datacenterbedrijf Equinix. Met een Nvidia-certificaat op zak gaat VAST Data deze capaciteiten concreet invullen binnen de IBX-datacenters van Equinix. Specifiek gaat het om het draaien van VAST-software op Nvidia DGX-systemen. Een enkel systeem hiervan kan al een gigantische hoeveelheid GPU- en CPU-vermogen leveren, terwijl ze dankzij razendsnelle interconnects ook gezamenlijk als een modulaire supercomputer gelden. Veelal vind dit plaats via Nvidia DGX SuperPOD’s, die duizenden GPU’s kunnen koppelen. Dit is niet ongewoon: ook Oracle verbindt bijvoorbeeld 131.072 Blackwell-chips met elkaar via een OCI Supercluster.

De koppeling met data maakt Nvidia niet zelf, waardoor VAST Data als broodnodige partner optreedt. Alleen door dit datacomponent kan er echt sprake zijn van een full stack AI-infrastructuur. VAST Data levert via Equinix end-to-end encryptie op data, “bijna oneindige” snapshots, tools voor dataretentie, auditability en bescherming tegen ransomware.

Equinix’s infrastructuur maakt ook hybrid cloud computing mogelijk samen met VAST’s aanbod. VAST DataSpace maakt het mogelijk voor klanten om via CSP’s een hybrid cloud-aanpak te gebruiken met een globale namespace via VAST DataSpace. Het voorbereiden van data voor AI-inzet kan ook met behulp van VAST worden geregeld. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van nieuwe datastructuren met parallelle file storage en object storage voor optimale AI-training en -distributie.

Lees ook: Binnen Equinix PA10: Parijse datacenter geeft het groene voorbeeld