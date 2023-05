SentinelOne biedt zijn Singularity Hologram-deceptietool nu ook als SaaS-oplossing aan. Gebruikers zouden hierdoor in staat moeten zijn nog sneller en efficiënter indentiteitsgebaseerde bedreigingen te signaleren en te migiteren.

De Singularity Hologram-deceptietool van SentinelOne helpt security-teams mogelijke aanvallers naar een valse bedrijfsomgeving te lokken en zo hun tactieken te ontdekken. De netwerkgebaseerde threat-deceptie tool gebruikt hiervoor verschillende technieken die aanvallers voor de gek houden en als lokaas dienen.

De tool schotelt deze aanvallers echte applicaties, data en besturingssystemen voor, maar zij hebben niet door dat zij in een valse omgeving zitten. Op deze manier kunnen securityteams de tactieken bestuderen en zo middelen vinden om vooral identiteitsgebaseerde aanvallen te voorkomen en te bestrijden.

Minder alert-vermoeidheid

De tool zorgt er ook voor dat security teams minder last hebben van alert-vermoeidheid. De SentinelOne Singularity Hologram-omgeving genereert uit de lokaasmeldingen de belangrijkste alerts, die vervolgens weer in andere oplossingen, zoals SentinelOne Identity- en Endpoint, kunnen worden geïntegreerd. Dit scheelt veel tijd in detective, analyse en het uiteindelijk stoppen van aanvallen, is de gedachte.

Uiteindelijk moet de SaaS-gebaseerde oplossing identiteiten beschermen daar waar zij zijn opgeslagen -op endpoints of in de cloud. Dit biedt een complete en schaalbare manier voor security teams om ieder aanvalsoppervlak te verdedigen en inbreuken te voorkomen, zegt de securityspecialist.

Lees ook: SentinelOne zet generatieve AI in op cyberdetectieplatform