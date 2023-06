Cisco heeft aangekondigd dat het Armorblox wil overnemen. De deal geeft Cisco een breed scala aan tools om AI-aangedreven cyberbeveiliging voor de onderneming te leveren.

Deze week kondigde de Amerikaanse netwerkgigant Cisco aan dat het de cybersecurity startup Armorblox gaat overnemen. De overname geeft Cisco een nieuw palet aan producten en diensten om e-mailbeveiliging te bieden. Daarnaast wil het cloud- en kantoorapplicaties en bedrijfscommunicatiesystemen beschermen.

Armorblox is opgericht in 2017 en heeft meer dan honderd werknemers. Het heeft 46,5 miljoen dollar (43,4 miljoen euro) aan financiering opgehaald, waarbij de meest recente ronde in september 2022 werd geleid door SentinelOne Ventures. Het bedrijf deed in den beginne aan het beveiligen van zakelijke e-mailsystemen en heeft zich sindsdien vertakt naar andere cyberbeveiligingsgebieden.

Raj Chopra, SVP, Chief Product Officer voor Cisco Security, lichtte de overname toe in een blogpost. Het moderne landschap van threat actors beheren is een zeer complexe uitdaging, aldus Chopra. Om deze complexiteit te beheren, “moet je de manier waarop je erover denkt herzien. Complexiteit staat gelijk aan gegevens. Veel gegevens. Je moet alleen weten hoe je die moet gebruiken. Dat is waar generatieve AI om de hoek komt kijken.”

Generatieve AI inzetten voor cyberbeveiliging

Chopra legt uit dat cyberbeveiligingsprofessionals volledig gebruik moeten maken van de “enorme schat” aan interne telemetrie waarover zij beschikken. Ze kunnen dit doen, zegt hij, door Large Language Models (LLM’s) te trainen “om intelligente, adaptieve en geautomatiseerde beveiligingsmogelijkheden te leveren”.

Cisco neemt “een spannende stap voorwaarts in de uitvoering van onze plannen voor een AI-first Security Cloud”, door Armorblox over te nemen, aldus Chopra, die de startup beschrijft als “een bedrijf dat een pionier is in het gebruik van LLM’s en het begrijpen van natuurlijke taal in cyberbeveiliging”.

Door Armorblox’ gebruik van Predictive en Generative AI in het Cisco-portfolio in te zetten, wil het bedrijf de manier veranderen waarop hun klanten hun beveiligingscontrolepunten begrijpen en ermee omgaan, aldus Chopra. “Van verbeterde aanvalsvoorspelling, tot snelle dreigingsdetectie, tot efficiënte beleidshandhaving – er zijn vrijwel onbeperkte manieren om de hedendaagse beveiligingservaring te verbeteren”, voegt hij eraan toe.

De financiële voorwaarden van de overname zijn niet bekendgemaakt, maar Cisco zei dat het verwacht dat de deal tegen het einde van zijn fiscale vierde kwartaal in juli wordt gesloten.

