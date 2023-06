CrowdStrike voegt beveiligingsfuncties toe voor een veilige cloudomgeving. Eén functie focust op de beveiliging van cloud instances, terwijl een andere administratoren inzicht geeft in de aanvalstechnieken van hackers. De laatste toevoeging is exclusief voor AWS-klanten beschikbaar.

Het cyberbeveiligingsplatform van Crowdstrike krijgt drie nieuwe functies om cloudomgevingen beter te beschermen tegen aanvallen. Klanten krijgen hiervoor de handvaten om cloudrisico’s beter te herkennen.

AWS heeft streepje voor

Als eerste komt er de functie 1-Click XDR. Bedrijven krijgen door middel van de functie een idee van de cloud instances die nog onveilig zijn. Dit verloopt door middel van software die automatisch wordt geïnstalleerd op alle cloud instances. De functie helpt tegelijk met het uitstippelen van een betere beveiliging. De functie zal vanaf het begin ondersteuning bieden voor AWS. Falcon Cloud Security is op andere clouddiensten net zo goed beschikbaar, maar de toevoeging van 1-Click XDR zal hier later plaatsvinden.

Dan volgt een tool om inkijk te krijgen in hackpatronen. Uitgaande van het motto ‘Hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden dichter’, zal dit nuttige informatie opleveren om de bedrijfscloud beter te beveiligen. Via de tool is het mogelijk aanvalstechnieken te visualiseren die hackers in het verleden gebruikten om in je bedrijf binnen te dringen, of om nieuwe technieken te verkennen die in een toekomstige cyberaanval mogelijks worden ingezet.

Een functie die enkel voor AWS-klanten beschikbaar komt is Agentless Snapshot. Het gaat om een functie die andere cloudonderdelen scant wanneer het onmogelijk is om de Falcon-agent te installeren. Dat kan voorkomen als het besturingssysteem niet ondersteund wordt of bij PaaS-diensten.