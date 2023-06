Trend Micro zet OpenAI-technologie in om een nieuwe SecOps-assistent aan te bieden. Het komt met Companion, dat draait op het GPT-3.5-model.

SiliconANGLE meldt dat Companion integreert met bestaande diensten van het bedrijf, zoals Trend Vision One XDR. Door allerlei activiteiten te automatiseren of door ze inzichtelijker te maken, hoopt Trend Micro het onderzoek van security-incidenten te versnellen.

Copilot

GitHub (dat een dochteronderneming van Microsoft is) maakte medio 2022 Copilot algemeen beschikbaar, dat het eerste voorbeeld was van een geïntegreerde AI-assistent met die naam. Het concept van ‘copilot’ is vervolgens op menig Microsoft-platform geïntroduceerd. Inmiddels mogen we copilots omschrijven als chatbots met een baan.

Zo geldt dit ook voor het Trend Micro-hulpje. Companion versnelt anderszins langdradige processen, waar product marketing manager van Vision One Shannon Murphy de voordelen van ziet in gesprek met SiliconANGLE. “Het meest waardevolle transactiemiddel van de SOC (Security Operations Center, red.) is tijd. Bedrijven zoeken naar deze tijd op een aantal wijzen: managed services, automation en orchestration – en generatieve AI.”

De concurrentie

Trend Micro is eigenlijk al geen vroege vogel meer te noemen wat betreft generatieve AI, ook al is de technologie pas sinds de popularisatie van ChatGPT eind 2022 bij het grote publiek bekend. Een halve maand geleden kwam CrowdStrike nog met de generatieve AI-assistent Charlotte AI voor het Falcon-platform.

Toch gelooft Murphy dat Companion “een verder bereik heeft” dan de alternatieven. De troef: inzicht in real-time data waardoor de assistent ook echt actueel blijft.