Nozomi introduceert AI-assistent voor OT- en IoT-beveiliging

Nozomi Networks kondigt Vantage IQ aan. Dit is een nieuwe AI-assistent voor beveiligingsteams die verantwoordelijk zijn voor operationele technologie en IoT-omgevingen.

De oplossing draait als private AI binnen een organisatie en wordt getraind op eigen OT- en IoT-data. Daarmee richt het bedrijf zich op organisaties die AI willen inzetten zonder afhankelijk te zijn van publieke modellen of externe dataverwerking.

Volgens Nozomi Networks neemt het aantal cyberaanvallen op industriële omgevingen en kritieke infrastructuur toe. Dit, terwijl het tekort aan gespecialiseerd beveiligingspersoneel aanhoudt. In die context positioneert het bedrijf Vantage IQ als ondersteuning voor bestaande teams, met als doel om analyses en besluitvorming te versnellen.

Ondersteuning voor analisten en management

De AI-assistent is contextbewust. Het baseert zijn output op informatie over assets, netwerkverkeer, kwetsbaarheden en dreigingen binnen een specifieke omgeving. Hierdoor zouden antwoorden beter aansluiten op de operationele realiteit van OT- en IoT-netwerken. Analisten binnen security operations centers kunnen de assistent gebruiken bij het beoordelen en onderzoeken van incidenten. Dit, terwijl leidinggevenden inzicht kunnen krijgen in de beveiligingsstatus zonder diepgaande technische kennis.

Vantage IQ maakt gebruik van een intern draaiend large language model dat is afgestemd op OT- en IoT-gegevens. Nozomi stelt dat dit model geen generieke antwoorden geeft, maar inzichten levert die zijn toegespitst op de omgeving waarin het wordt ingezet. De assistent kan daarnaast aanbevelingen doen voor vervolgstappen en herstelmaatregelen, die direct binnen de bestaande Vantage-interface worden getoond.

Naast operationeel gebruik is de oplossing ook gericht op management en bestuur. De AI kan technische informatie vertalen naar begrijpelijke samenvattingen die geschikt zijn voor rapportage op directie- of bestuursniveau. Dit moet de communicatie tussen technische teams en besluitvormers vereenvoudigen.

Volgens medeoprichter en productverantwoordelijke Andrea Carcano is de inzet van AI geen vervanging voor menselijke expertise, maar een manier om schaarse beveiligingsspecialisten effectiever te laten werken. Door ondersteuning te bieden bij analyse en prioritering, zouden teams beter in staat zijn om met een groeiend aantal dreigingen om te gaan.

De aankondiging van Vantage IQ volgt op een periode waarin Nozomi sterker inzet op AI binnen zijn beveiligingsplatform. Het bedrijf werd recent genoemd in een Gartner-rapport over AI-ontwikkelingen binnen de beveiliging van cyberfysieke systemen. Daarmee onderstreept Nozomi zijn focus op AI als onderdeel van de verdere ontwikkeling van OT- en IoT-beveiliging.