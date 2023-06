Netskope heeft databeschermingstechnieken naar zijn Intelligent SSE-platform gebracht, waardoor werknemers veilig generatieve AI-apps kunnen gebruiken. Hiermee speelt het in op het groeiend gebruik van ChatGPT binnen organisaties, wat ook vragen rond security oproept.

“Om deze uitdagingen aan te pakken, combineert Netskope Intelligent SSE lang bestaande, door de industrie erkende functies voor databescherming van Netskope met nieuw uitgebrachte innovaties, specifiek voor het classificeren en dynamisch controleren van veilig gebruik van generatieve AI-applicaties”, laat het bedrijf weten.

Volgens Netskope blokkeert ongeveer een op de tien enterprise organisaties ChatGPT actief. Dit terwijl maandelijks neemt het gebruik van de applicatie toe.

Databescherming en applicatietoegang

Een van de manieren om dit aan te pakken, is intensivering rond Advanced Data Protection. Het Intelligent SSE-platform biedt de mogelijkheid om het delen van gevoelige bedrijfsinformatie toe te staan of blokkeren. Het kan bijvoorbeeld gewenst zijn om het niet toe te staan broncode met een chatbot te delen, zodat het niet uit kan lekken.

Ook is er functionaliteit in de Advanced Application Access Control-categorie. Dat wil onder andere zeggen dat gebruikers begeleidende berichten kunnen krijgen over potentiële blootstelling van data en andere risico’s op het moment dat een generatieve AI-app geopend wordt. Netskope hoopt hiermee het verantwoord gebruik van de applicaties te bevorderen.

Voor een volledig overzicht van alle functionaliteit, kun je terecht op de website van Netskope. De oplossingen zijn per direct beschikbaar voor alle Netskope-gebruikers.

