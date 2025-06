ChatGPT kampt al uren met storing

Gebruikers van ChatGPT ervaren lange wachttijden of kunnen helemaal geen antwoord krijgen van de chatbot.

OpenAI bevestigt op zijn statuspagina dat de storing om 08.36 uur Nederlandse tijd is opgemerkt. De beeldgenerator Sora en de verschillende API’s van het bedrijf zijn eveneens getroffen. Om 11.22 uur liet het bedrijf weten nog altijd aan een oplossing te werken. Om 13.33 schreef het bedrijf nog: “Sommige gebruikers ervaren verhoogde foutpercentages en vertragingen bij de genoemde services. We onderzoeken dit probleem nog steeds.”

Naast ChatGPT ondervinden gebruikers ook problemen met andere OpenAI-diensten. Voor ontwikkelaars die afhankelijk zijn van de bedrijfs-API’s betekent dit dat hun applicaties mogelijk niet functioneren. De storing heeft daarmee gevolgen voor een breed scala aan gebruikers, van consumenten tot zakelijke klanten.

Geen ongewoon fenomeen

Het is niet de eerste keer dat ChatGPT kampt met problemen. Eerder dit jaar was er al sprake van een wereldwijde storing die gebruikers trof. Ook in december vorig jaar waren er vergelijkbare problemen.

Hoelang de huidige storing zal duren, is nog onduidelijk. OpenAI heeft toegezegd aan een oplossing te werken, maar heeft geen tijdslijn gegeven voor herstel. Gebruikers die toegang nodig hebben tot ChatGPT of andere OpenAI-diensten kunnen de statuspagina van het bedrijf in de gaten houden voor updates over de voortgang.