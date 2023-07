De politie heeft bekendgemaakt dat het een vermeend kopstuk in de illegale handelssite Genesis Market heeft opgepakt. Het gaat om een 32-jarige Nederlander die in Brazilië woont, maar in Barendrecht is aangehouden.

De Nederlander wordt in ieder geval twee weken vastgehouden, laat de berichtgeving van de politie weten. “Hij stond bovenaan de lijst van Nederlandse verdachten omdat hij vermoedelijk op grote schaal handelde voor de Genesis Market,” aldus het persbericht. In totaal zijn er al 17 aanhoudingen in Nederland geweest als onderdeel van een wereldwijd onderzoek tegen de criminele markt, dat bekendstond als Operation Cookie Monster.

Identiteitsdiefstal

Deze Genesis Market-vangst is volgens de politie dus een significante. Begin april werd deze illegale website neergehaald door de autoriteiten van verschillende landen. Op het platform werden voornamelijk ‘bots’ verhandeld, een verzamelnaam voor de cookie-gegevens en de digitale vingerafdruk van een slachtoffer. Het ging dus om veel meer dan alleen inloggegevens: door het kopiëren van deze vingerafdruk kunnen gebruikers het internet op alsof ze de browser van het slachtoffer gebruiken. De gevolgen voor dergelijke gedupeerden kunnen tot enorme financiële schade leiden.

Door de digitale referenties te stelen, kan een cybercrimineel veel kanten op. Met deze data kunnen bankrekeningen leeggehaald worden en privégegevens worden ontfutseld, naast allerlei andere kwaadaardige praktijken. In het geval van Genesis Market ging het dus om het verzamelen van deze gegevens om ze vervolgens door te verkopen. Het bijzondere aan Genesis Market was de gebruiksvriendelijkheid: een nette interface, uitgebreide zoekfuncties en zelfs een klantenservice konden de gebruiker bijstaan. Zo konden de meest waardevolle bots opgezocht worden om cybercrime zo snel en efficiënt mogelijk te maken. Het is een voorbeeld van de professionalisering die heeft plaatsgevonden bij kwaadwillenden online. Daar waar hackers voorheen veelal zelf gebruikmaakten van de gestolen data, konden criminelen hier al hun brood verdienen met het verhandelen van gegevens waar ze zelf verder niets mee deden.

Lees verder: Genesis Market: hoe werkte deze criminele marktplaats en hoe werd hij opgerold?

Meer aanhoudingen

Bij het Cybercrimeteam van de Politie laat Ruben van Well weten wat de aantijgingen zijn tegen de 32-jarige man. “We verdenken deze man ervan dat hij voor tienduizenden euro’s heeft uitgegeven op de markt en daardoor de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market is en mogelijk zelfs tot de top 10 van grootste gebruikers wereldwijd behoort.” Hij stelt dat er slachtoffers bij zitten die tienduizenden euro’s hebben verloren.

Van Well vervolgt: “De gebruikers van het platform werden na het offline halen van de site al gewaarschuwd dat meer aanhoudingen zouden volgen. We hebben samen met de FBI namelijk een schat aan informatie over de kopers van de markt. Op het internet laat je altijd sporen achter, ook als je gebruik maakt van een VPN en ook als betaling plaats vindt via cryptovaluta. Het onderzoek is nog altijd in volle gang en meer aanhoudingen worden ook nu niet uitgesloten.”

Op politie.nl/checkjehack kunt u zien of uw gegevens zijn opgedoken bij de Genesis Market.